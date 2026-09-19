Cartera vencida del IPE asciende a 127 millones de pesos

septiembre 19, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— La cartera vencida del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) asciende a 127 millones de pesos, informó Octavio Hernández Lara, director del organismo.

El adeudo corresponde a cuotas que no han sido aportadas por los entes que cotizan al instituto. Actualmente, cerca de 20 ayuntamientos mantienen diálogo con el IPE para buscar su regularización.

“Estamos dialogando con los alcaldes, hay algunos que todavía los deben, pero tenemos un trabajo directamente con ellos, estamos trabajando muy fuerte para que los ayuntamientos puedan pagar”, señaló Hernández Lara.

Por otra parte, continúa el segundo periodo de la Revista de Supervivencia, que inició el pasado 25 de agosto y concluirá el 25 de septiembre.

El objetivo es verificar que, al corte de la nómina de julio de 2026, las y los pensionistas y sus familiares beneficiarios se encuentren vigentes para recibir oportunamente el pago de la pensión del mes actual y los subsecuentes.

El proceso también permitirá actualizar el padrón de personas beneficiarias del Seguro de Enfermedad para las y los pensionistas IMSS/IPE.