Xalapa se suma al Segundo Simulacro Nacional 2026

septiembre 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Este sábado se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2026, ejercicio que provocó el desalojo preventivo de distintos edificios públicos.

Se observó a personal de Palacio de Gobierno, Palacio Municipal y la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Seguridad Pública, en la calle Zaragoza.

El ejercicio se realizó de manera simultánea en distintos inmuebles de la capital veracruzana, aunque la participación fue menor debido a que este sábado es día inhábil y varias dependencias no laboran.

También fueron evacuados trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública que se encontraban en la Torre Ejecutiva de la calle Zaragoza.

Christian Mendoza, coordinadora de las acciones en este inmueble, dijo que el escenario utilizado para el ejercicio contempló un sismo de magnitud 5.8, con epicentro en una zona rural del municipio de Naolinco, al noreste de Xalapa.

De acuerdo con el parte presentado al término del simulacro, el tiempo de respuesta para realizar la evacuación fue de siete minutos con tres segundos.

“Los brigadistas están realizando el censo del personal y la revisión de las instalaciones para garantizar que nuestro retorno sea seguro”, explicó.

El reporte estableció un total de 78 personas evacuadas, entre personal que se encontraba en la Torre Ejecutiva y brigadistas que participaron en las labores de desalojo. Además, dos personas fueron registradas en el área de triage establecida durante el ejercicio.