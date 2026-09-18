Sheinbaum celebra reducción de 73% de homicidios dolosos en Guanajuato

septiembre 18, 2026

Resalta el aseguramiento este jueves de más de 59 millones de litros de hidrocarburo en San José Iturbide

Carlos Guzmán | Enviado, Irapuato, Guanajuato, 18 de septiembre.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados de la estrategia de seguridad implementada de manera coordinada entre el gobierno federal y el estado de Guanajuato, al señalar una reducción de 73 por ciento en los homicidios dolosos, al tiempo que resaltó el aseguramiento de más de 59 millones de litros de hidrocarburo cuyo origen no ha sido acreditado en San José Iturbide.

Durante su visita a Irapuato, la mandataria señaló que la reducción de los homicidios es resultado de un trabajo conjunto que abarca desde la atención de las causas de la violencia hasta las investigaciones y detenciones realizadas por las fiscalías estatal y federal.

Sheinbaum recordó que Guanajuato llegó a registrar entre 12 y 13 homicidios diarios durante varios meses, y que en 2024 se encontraba como la entidad con mayor número de homicidios dolosos.

Por ello, sostuvo que la disminución reportada representa un cambio significativo en la tendencia de violencia de la entidad.

“Tenemos que entrarle al tema de la seguridad juntas”, señaló al recordar el acuerdo alcanzado con la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, hace casi dos años para fortalecer la coordinación entre ambos gobiernos.

La presidenta vinculó estos resultados con una estrategia que, dijo, no se limita a los operativos policiales, sino que incorpora acciones sociales y de prevención, así como el trabajo de investigación de las fiscalías.

En el mismo contexto de seguridad, Sheinbaum destacó el aseguramiento realizado en San José Iturbide, donde autoridades federales y estatales localizaron más de 59 millones de litros de hidrocarburos en un inmueble de la comunidad de La Fragua, cerca de la carretera federal 57.

La Fiscalía General de la República informó que el hallazgo fue producto de labores de inteligencia y de “trazabilidad” sobre la distribución de hidrocarburos. La investigación comenzó el 3 de julio, luego de que una persona fuera detenida mientras presuntamente descargaba diésel de una pipa con capacidad de 33 mil litros en una gasolinera de San Luis de la Paz y no pudiera acreditar el origen y documentación del combustible.

A partir de esa investigación se realizaron diligencias en una gasolinera de San Luis de la Paz, un establecimiento de despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y finalmente en el inmueble de San José Iturbide.

En el último sitio fueron asegurados 59 millones 36 mil 870 litros de combustible, de acuerdo con las cantidades precisadas por la FGR: alrededor de 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.26 millones de gasolina Premium y 18.26 millones de diésel.

También fueron asegurados tanques de almacenamiento, vehículos, contenedores, documentación contable y facturas.

La dimensión del aseguramiento lo convierte en el mayor decomiso individual de combustible reportado durante la actual administración federal, de acuerdo con reportes publicados sobre el operativo.

Sin embargo, la investigación permanece abierta.

La FGR precisó que todavía debe determinarse la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto localizado, por lo que el combustible es señalado oficialmente como presunto hidrocarburo cuyo origen no ha sido acreditado.

Sheinbaum subrayó que el objetivo de la investigación no es únicamente asegurar el combustible, sino identificar a las personas o grupos que pudieran estar involucrados en su compra, distribución o comercialización ilegal.