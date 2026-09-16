Septiembre podría continuar con falta de lluvia y habría recuperación en próximos meses

Septiembre podría continuar con falta de lluvia y habría recuperación en próximos meses

septiembre 16, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. José Llanos Arias, subdirector de Fenómenos Atmosféricos de la Secretaría de Protección Civil, dio a conocer que, la falta de lluvias podría mantenerse durante septiembre en Veracruz, mientras que para octubre y noviembre se observa una tendencia hacia una recuperación de las precipitaciones.

Señaló que los pronósticos de largo plazo mantienen para septiembre un escenario predominantemente seco.

El promedio de 10 modelos meteorológicos utilizados por la Organización Meteorológica Mundial apunta a precipitaciones por debajo de lo habitual durante este mes.

“Para un mes de septiembre está indicando que este va a ser seco. O sea, la sequía puede seguir en este mes en el estado de Veracruz”, señaló el especialista.

Este escenario podría prolongar las condiciones de déficit de lluvia que se han registrado en distintas regiones de la entidad durante los últimos meses, pese a que septiembre forma parte del periodo en el que normalmente se presentan precipitaciones importantes.

Para octubre, los modelos presentan un panorama ligeramente más favorable. Llanos Arias indicó que existe una tendencia hacia un incremento de las lluvias, aunque aclaró que no se prevé un aumento extraordinario.