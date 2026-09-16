Daniela Sánchez asegura que nunca estuvo desaparecida y que mantuvo contacto con su madre

Daniela Sánchez asegura que nunca estuvo desaparecida y que mantuvo contacto con su madre

septiembre 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Daniela Sánchez Delgado, estudiante de la Universidad Veracruzana (UV), por quien se emitió una ficha de búsqueda y localización, aseguró que nunca estuvo desaparecida y afirmó que mantuvo comunicación con su madre desde que salió de su domicilio.

En un video difundido en redes sociales, la joven se refirió a la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE) y sostuvo que su familia sabía que se encontraba bien y que estaba con su pareja.

Daniela explicó que actualmente permanece con su pareja, con quien, dijo, mantiene una relación desde hace varios años. Aseguró que su madre tenía conocimiento de que se encontraba con él y pidió que permaneciera tranquila.

La estudiante señaló que tuvo que salir de su domicilio y que las personas que actualmente la apoyan y resguardan han recibido amenazas.

Sin precisar quién habría realizado las amenazas, Daniela dijo que esta situación también forma parte de las circunstancias por las que decidió permanecer fuera de su domicilio.

Asimismo, rechazó información que ha circulado sobre su pareja y afirmó que algunos de los datos difundidos sobre él no corresponden con la realidad.

Quiere regresar con su madre

Daniela manifestó su intención de regresar con su madre una vez que se aclare lo ocurrido y reiteró que, de acuerdo con su versión, fue su propia madre quien solicitó la activación de la ficha de búsqueda, pese a que ambas mantenían comunicación.

La joven pidió que su versión sea tomada en cuenta y señaló que se encuentra bien.

La declaración fue difundida mientras el caso continúa bajo atención de las autoridades correspondientes.