Repudia colectivo ambientalista uso de pirotecnia en Grito de Independencia en Teocelo

septiembre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.Integrantes de la agrupación Educación y Protección Animal de Teocelo (EPAT) manifestaron un rechazo contundente en contra del Gobierno Municipal de Teocelo, tras el uso masivo de pirotecnia de estruendo y la detonación de cohetes durante la celebración oficial del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.

A través de un pronunciamiento público, el colectivo animalista señaló que la quema desmedida de material pirotécnico, financiada y organizada por la administración local, provocó graves afectaciones, sufrimiento y daño directo a personas vulnerables, animales domésticos, fauna silvestre y al medio ambiente en la cabecera municipal, desencadenando la indignación de la sociedad civil.

La organización civil enfatizó que en el municipio existe un marco normativo que prohíbe el uso de pirotecnia, por lo que acusó de negligencia e irresponsabilidad legal y moral a las autoridades municipales y ediles encargados del festejo cívico.

Sostuvieron que tanto la omisión en la supervisión del espectáculo como la permisión del estruendo constituyen una transgresión directa a las leyes de bienestar animal y protección ambiental vigentes.

Ante este escenario, EPAT solicitó de manera formal al Ayuntamiento de Teocelo la prohibición absoluta del uso de cualquier tipo de pirotecnia, incluida la denominada de luces, en futuras festividades oficiales.

Asimismo, exigieron que no se destinen recursos del erario público para el financiamiento de estas prácticas, instando a la ciudadanía a mantener la protesta social para consolidar celebraciones de paz sin crueldad ni impacto ambiental.