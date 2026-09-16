Operadores de máquinas piden gestionar regularización de su actividad en Veracruz

septiembre 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Xalapa, Ver.- Integrantes de la Unión de Operadores de Máquinas de Entretenimiento y Destreza de Veracruz (OPEMED, A.C.) solicitaron al diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, intervenir para avanzar en la regularización de su actividad y establecer un esquema fiscal para el sector.

A través de un escrito fechado el 15 de septiembre de 2026, los integrantes de la organización pidieron al legislador llevar ante las autoridades una serie de propuestas relacionadas con su actividad comercial.

Entre sus principales solicitudes se encuentra que se establezca formalmente que son comerciantes y que su actividad no está relacionada con la delincuencia organizada.

También solicitaron que se les permita ejercer su actividad “de manera libre, legal e integrada formalmente a la economía local”, además de pedir que se suspendan los cateos en sus fuentes de trabajo mientras avanzan los procesos de regularización.

Piden un régimen fiscal para el sector

La OPEMED también planteó establecer un régimen fiscal que considere las características de este tipo de comercio, con un esquema de regularización y pago de impuestos que, de acuerdo con el documento, sea acorde con las condiciones de su actividad.

En el escrito, los operadores señalaron que buscan contar con condiciones para desarrollar su actividad dentro de un marco formal y solicitaron el respaldo del diputado local para avanzar en estas gestiones.

Además, informaron que iniciaron la recolección de firmas para alcanzar el porcentaje de la Lista Nominal de Electores requerido para presentar una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión.