IMMX atiende en promedio 30 casos diarios de agresiones contra mujeres

septiembre 16, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX) atiende un promedio de 30 casos diarios de agresión contra mujeres, a través de la línea telefónica de emergencia “Línea Violeta” y sus servicios presenciales, reveló la titular de la dependencia, María Fernanda Medina Mariscal.

La funcionaria municipal detalló que las solicitudes de apoyo son fluctuantes. En la “Línea Violeta” se reciben en promedio 15 llamadas al día; sin embargo, se han registrado picos críticos de hasta 38 llamadas en una sola jornada durante el presente año.

A esto se suman entre 10 y 15 atenciones presenciales diarias, que abarcan citas programadas, usuarias de primera vez y situaciones de emergencia.

Medina Mariscal enfatizó que la institución no subestima ninguna situación de riesgo expresada por las víctimas de violencia.

«Para nosotras todo implicaría un riesgo. Somos muy puntuales en que la víctima no puede regresar al lugar donde está siendo agredida, ella o sus hijos, y desde ese enfoque trabajamos», aseveró.

La Directora del IMMX precisó que los casos se abordan bajo una perspectiva de género e interseccionalidad, considerando factores socioeconómicos, edad y grado de escolaridad de cada usuaria para brindar un acompañamiento integral.

Respecto a las principales causas de reporte, la titular del Instituto indicó que la violencia familiar encabeza las denuncias en la capital veracruzana, a la par de un incremento preocupante en los casos de violencia vicaria.

«Violencia familiar y recientemente se ha agravado el tema de violencia vicaria. Lo significativo de esto es que lo identificamos, pero lo atendemos; trabajamos puntualmente en cada una de ellas», subrayó.

Medina Mariscal destacó que las acciones del instituto se rigen bajo un Programa Anual de Trabajo calendarizado y aprobado por la Junta de Gobierno.

Aseguró que hasta el momento no existen quejas por falta de atención y que continúan fortaleciendo el trabajo con redes comunitarias, esquemas de economía solidaria y la prevención contra todo tipo de violencia hacia las mujeres.