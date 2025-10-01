Nahle reporta ingresos por 11.8 mdp en 2025; 10.1 mdp fueron por venta de bienes

Nahle reporta ingresos por 11.8 mdp en 2025; 10.1 mdp fueron por venta de bienes

agosto 18, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reportó ingresos netos por 11 millones 848 mil 349 pesos durante 2025, de acuerdo con su declaración de situación patrimonial y de intereses presentada ante la Contraloría General del Estado.

La declaración de modificación 2026 fue recibida el pasado 29 de julio y establece que del total de ingresos reportados, 1 millón 522 mil 654 pesos correspondieron a la remuneración anual neta por su cargo público, mientras que 10 millones 100 mil pesos fueron registrados como otros ingresos.

El documento desglosa esos 10.1 millones de pesos como ingresos derivados de la enajenación de bienes, con 9 millones 850 mil pesos correspondientes a inmuebles y 250 mil pesos por un vehículo.

La declaración no identifica de manera expresa cuál de los inmuebles registrados corresponde a la operación por 9.85 millones de pesos. Sin embargo, en el apartado de bienes inmuebles aparecen cuatro registros de casas a nombre de la gobernadora, una de ellas con una anotación de baja por venta.

El primer inmueble corresponde a una casa con una superficie de 600 metros cuadrados de terreno y 425 metros cuadrados de construcción, adquirida mediante compraventa en 1995 por 120 mil pesos.

Otro inmueble, con 132 metros cuadrados de terreno y 175 metros cuadrados de construcción, fue adquirido en marzo de 2018 mediante donación y tiene un valor de adquisición reportado de 868 mil 860 pesos.

En tanto, una tercera casa, de 457 metros cuadrados de terreno y 304 metros cuadrados de construcción, fue adquirida mediante compraventa en enero de 2019 por 2 millones de pesos. En este registro aparece como motivo de baja la palabra “VENTA”.

El cuarto inmueble registrado corresponde a una casa con 208 metros cuadrados de terreno y 234 metros cuadrados de construcción, adquirida mediante compraventa en enero de 2022 por un monto de 1 millón 500 mil pesos.

También reportó la venta de un vehículo

En el apartado de vehículos, Nahle García declaró una Nissan X-Trail modelo 2016, adquirida mediante compraventa y de contado en diciembre de 2015 por 412 mil 300 pesos. El registro señala como motivo de baja “VENTA”.

El documento reporta, de manera general, 250 mil pesos de ingresos por la enajenación de un vehículo durante 2025, pero no establece expresamente que ese monto corresponda a la Nissan X-Trail registrada en el apartado patrimonial.

Además de los bienes, la declaración incluye tres inversiones o cuentas bancarias a nombre de la gobernadora: una cuenta de nómina en Banorte, una cuenta maestra en Scotiabank y un depósito a plazos en Banamex. El documento consultado no hace públicos los saldos de dichas cuentas.

La declaración también reporta dos tarjetas de crédito bancarias, una de Banorte y otra de American Express, ambas con monto original del adeudo registrado en cero.

El ingreso total de 11.8 millones de pesos corresponde al ejercicio de 2025, ya que el formato de declaración especifica que este apartado contempla los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior.