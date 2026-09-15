Hallan 80 mil litros de combustible tras incendio en planta de Jáltipan

septiembre 15, 2026

Redacción/Xalapa. La Secretaría de Marina localizó seis tanques con aproximadamente 80 mil litros de combustible en la zona donde se registró un incendio en una planta industrial de Jáltipan, Veracruz.

La dependencia informó que, para evitar mayores riesgos, el combustible será consumido de manera controlada. En tanto, se mantienen las labores de seguridad y vigilancia en el sitio.

Hasta el momento, el saldo oficial es de tres personas fallecidas y una lesionada. Además, alrededor de 60 trabajadores fueron evacuados de manera preventiva.

Las autoridades mantienen acordonada el área y realizan acciones para garantizar la seguridad de la población, mientras continúan las labores de atención y se determinan las causas que originaron el incendio.