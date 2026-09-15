Los consultorios de primer contacto

septiembre 15, 2026

La gobernadora Rocío Nahle, anunció ayer en su rueda de prensa de los lunes, que el Gobierno Federal, abrirá mil 298 consultorios de primer contacto a lo largo y ancho del estado de Veracruz, que operarán bajo el esquema de Servicio Universal de Salud a partir de enero de 2027.

La idea central de la gobernadora Nahle, es acercar la consulta médica básica a la población, particularmente a comunidades donde actualmente desplazarse hasta un centro de salud u hospital representa un problema, por lo que se localizaron mil 298 puntos de consultorios para ampliar la cobertura y la distribución médica, que contempla 661 espacios directamente en las jurisdicciones sanitarias y otros 637 que se incorporarían con apoyo del IMSS y el ISSSTE.

El modelo será parecido al de los consultorios que actualmente operan en las farmacias comerciales, pero en el esquema del Servicio Universal de Salud, tanto la consulta como el medicamento serán gratuitos, los médicos y enfermeras atenderán padecimientos de primer contacto y tendrán disponibles alrededor de 90 claves de medicamentos básicos para recetar y en el caso de que el paciente requiera estudios, especialistas o atención de mayor complejidad, será canalizado al sistema de salud correspondiente.

El reclutamiento del personal competente que atenderá lo consultorios, dará inicio en octubre y la puesta en marcha será para enero del 2027.

Sigue la mata dando lector, lectora querida así que seguimos con el sector salud y es que con eso de la marcha del pasado domingo en Xalapa, que como dijo la gobernadora Nahle era legítima, hasta que se politizó y los de siempre se subieron al barco y aprovecharon el tren para ver donde los dejaba.

En fin, que en Veracruz no existe una emergencia sanitaria, ni un desabasto generalizado de medicamentos, lo dijo ayer la gobernadora Rocío Nahle García, quien reconoció únicamente faltantes puntuales de algunas claves y materiales de curación y ante estos casos, informó que estableció comunicación con el director del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, para revisar las necesidades de las unidades médicas y activar los mecanismos establecidos en el convenio de colaboración entre la Federación y el Estado.

Doña Rocío explicó que este esquema permite al Gobierno de Veracruz, adquirir directamente medicamentos e insumos prioritarios, con la posibilidad de que posteriormente sean reembolsados por la Federación y paralelamente, se revisan existencias en entidades cercanas para redistribuir medicamentos hacia Veracruz, mientras avanzan las cotizaciones y compras de los materiales, cuyo suministro presenta retrasos.

Además, la gobernadora veracruzana señaló que los medicamentos y materiales de curación, ya están llegando y que su distribución se realiza de acuerdo con las necesidades de los 60 hospitales y centros de salud de la entidad, además señaló que en esta tarea, participan también las Camionetitas y Rutas de la Salud, que recorren las distintas regiones para trasladar los insumos.

Finalmente doña Rocío, visiblemente molesta dijo que existen situaciones a las que dará puntual seguimiento, como lo es el mantenimiento de los hospitales y a las necesidades específicas del Centro de Alta Especialidad Doctor Rafael Lucio… así que ojo cuidaó.

Cosas de la vida y menudencias

Que fue lo que le pasó a Anilú Ingram, que ahora hasta de beso en la mano recibió a la presidenta Sheinbaum ¡Vaya! Una entiende que en el ocaso de su carrera política, debe estar muy agradecida con doña Claudia y el trabajito que le dio para que se refaccionara ella y su señor, pero de eso a andar besando manos, ya es un exceso ¡Mesura caray!

Al parecer los García Jiménez, jamás se enteraron que ya ganaron, incluso que el hermano Cuitláhuac fue gobernador y es que ayer durante la rueda de prensa de la gobernadora Nahle, salieron a colación los comentarios ahora del señor Canek García Jiménez, durante la marcha del pasado domingo.

La gobernadora Nahle dijo que ella no barre para atrás, a ver si no salen los hermanos en el desfile del 16 de septiembre con su lona inconformándose porque el hermano ya no es gobernador, como alguna vez ya lo habrían hecho en el pasado.

Así las cosas mi gente, nos leemos mañana.