Explosión en planta de sal en Jalitipan deja un saldo de 3 fallecidos y varios heridos

septiembre 14, 2026

Redacción/Xalapa. Una explosión registrada la tarde de este lunes 14 de septiembre en las inmediaciones de una planta de sal, sobre el camino que comunica con la localidad de Emiliano Zapata, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y varios lesionados. El estruendo provocó una columna de humo negro y fuego visible desde distintos puntos de la zona, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con reportes periodísticos, entre las personas afectadas se encuentran trabajadores de la planta, aunque las autoridades no han precisado la identidad de las víctimas ni el número total de heridos. La gobernadora Rocío Nahle lamentó el accidente y señaló que se realizará un análisis para determinar sus causas.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el origen de la explosión. Entre las primeras versiones se menciona una posible relación con una línea de Petróleos Mexicanos (Pemex) ubicada en la zona, aunque esta hipótesis permanece bajo investigación. Los cuerpos de auxilio continúan con las labores de atención y revisión del lugar.

La gobernadora Rocío Nahle emitió un videocomunicados dando a conocer que los hospitales de los municipios circundantes están listos para recibir a cualquier herido, así mismo, comentó que personal de protección civil ya se encuentra en la zona atendiendo el inicidente.