Turismo internacional en México sube 2.9% en julio, aunque gasto promedio se reduce

septiembre 14, 2026

Durante julio de 2026, México registró el ingreso de 8 millones 651 mil 372 viajeros internacionales, cifra que representó un incremento anual de 2.9% respecto al mismo mes del año previo. Sin embargo, este mayor flujo de visitantes no se tradujo en mayores ingresos económicos: la captación total de divisas cayó 1.3% a tasa anual al ubicarse en 2 mil 961.3 millones de dólares, mientras que el gasto medio de quienes ingresaron retrocedió 4.1% para promediar 342.3 dólares.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del universo de viajeros que entraron al territorio nacional en julio, el 50.9% correspondió a turistas internacionales (4 millones 407 mil 264 personas que pernoctaron al menos una noche), lo que significó un alza de 3.8%. En contraste, el 49.1% restante fueron excursionistas internacionales (4 millones 244 mil 107 personas sin pernocta), marcando un aumento de 2.0%.

Al interior de los turistas internacionales se observó un comportamiento dispar:

Turistas fronterizos: Sumaron 2 millones 057 mil 051 entradas, un crecimiento interanual del 13.2%.

Turistas no fronterizos: Descendieron 3.2% al registrar 2 millones 350 mil 213 entradas (con una caída de 5.7% en llegadas por vía aérea y un repunte de 7.0% por vía terrestre).

En el segmento de turistas no fronterizos, el 51.3% fueron mujeres y el 48.7% hombres. El 63.2% viajó por vacaciones, recreo u ocio; el 29.6% por visita a familiares o amistades, y el 4.4% por motivos de negocios. Estados Unidos se consolidó como el principal país de origen con el 72.0% de las visitas (1.69 millones), seguido por América del Sur y las islas del Caribe (12.3%) y Canadá (5.3%).

Evolución del gasto: contracción en ingresos y repunte en salidas

Pese a que el turista que llegó en avión incrementó su desembolso promedio a mil 223.2 dólares (2.5% más), la caída en el volumen aéreo y el desplome de 7.9% en el gasto de los excursionistas empujaron hacia abajo los ingresos totales por turismo receptivo.

En sentido opuesto, el turismo emisor mostró una mayor derrama en el exterior:

Salidas de residentes: Viajaron al extranjero 6 millones 531 mil 479 residentes en México, una leve contracción de 0.7% frente a julio de 2025.

Gasto en el extranjero: Quienes residen en México desembolsaron 1,328.5 millones de dólares fuera del país, un aumento interanual de 12.7%.

Gasto medio emisor: Aumentó 13.5% para situarse en 203.4 dólares por persona.

Los turistas no fronterizos que salieron al extranjero procedieron principalmente de las regiones centro-norte y occidente (35.8%), centro (32.0%) y norte (26.2%) del país, teniendo como motivaciones centrales las vacaciones (48.3%) y la visita a familiares (37.2%).