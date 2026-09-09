Tráfico en Xalapa afecta económicamente a servicio urbano, pasaron de vueltas de una hora y media hasta 3

Tráfico en Xalapa afecta económicamente a servicio urbano, pasaron de vueltas de una hora y media hasta 3

septiembre 9, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Es necesario llevar a cabo un plan de movilidad en la capital veracruzana, toda vez que el tráfico genera afectaciones al transporte público por el desgaste de unidades, combustible, pues de rutas de una hora y media, se han ido hasta las tres por vuelta.

Oscar Luis Cevallos Ramírez, presidente del Servicio Urbano de Xalapa consideró que se debe de trabajar de la mano con las autoridades estatales y municipales para poder mejorar la movilidad en Xalapa.

“El tráfico ha aumentado día a día y nuestras calles son más estrechas y tenemos más vehículos, eso sería hacer un proyecto con Gobierno para hacer un plan que agilice el tráfico”.

Reiteró que la principal afectación es el costo del combustible, toda vez que son más horas en que las unidades se mantienen encendidas por parte de los operadores.

“Anteriormente una vuelta de hora y media, hora cuarenta, está dando una vuelta de hasta tres horas, tres horas y media, dependiendo el tráfico”.

El líder transportista consideró que sería conveniente establecer una mesa de diálogo entre propietarios de unidades y Gobierno Estatal para poder dar más agilidad al tráfico.

NO HAY COMPETENCIA DESLEAL CON ATENAS

El presidente del Servicio Urbano indicó que no se ha visto afectado su trabajo con la próxima puesta en marcha del Servicio Atenas en Xalapa, operado por el Gobierno del Estado.

“Impactos puede haber, pero con trabajo, con respeto y orden, pudiésemos hacer muchas cosas (…)Son proyectos que se traen, tenemos que ser respetuosos, pero no bajar guardia, desde que se libera el transporte en el año 2000, seguimos de pie, tenemos 92 años de experiencia”.

En ese sentido, recordó que actualmente tienen 7 unidades nuevas y estan en platicas con las armadoras para traer otro lote de camiones para Xalapa.