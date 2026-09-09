Necesario formar sobre el uso responsable del celular desde casa: psicóloga

Necesario formar sobre el uso responsable del celular desde casa: psicóloga

septiembre 9, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La psicóloga Rocío Sosa Álvarez consideró que la formación sobre el uso responsable del celular y las redes sociales debe comenzar desde casa, no únicamente mediante prohibiciones, sino enseñando a niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones conscientes.

Explicó que retirar un teléfono no necesariamente resuelve el problema, pues un menor que desea seguir utilizándolo puede buscar otras maneras de hacerlo.

«Yo creo que la conciencia se la debemos generar a nuestros hijos porque deben tener capacidad de discernir si quieren o no».

Por ello, señaló que lo más importante es desarrollar desde la familia la capacidad de discernir cuándo, cómo y para qué usar estos dispositivos.

La especialista advirtió que el uso excesivo de celulares y plataformas digitales puede generar conductas adictivas y afectar capacidades como la atención, la retención y otros procesos relacionados con el desempeño personal.

Refirió que madres, padres y adultos deben asumir primero esa responsabilidad, pues son quienes pueden establecer límites y transmitir valores que permitan a los menores tomar mejores decisiones conforme crecen.