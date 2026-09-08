Jubilados de CFE alertan por posible afectación a sus pensiones con reforma constitucional

septiembre 8, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Alrededor de 600 jubilados de la División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que comprende a Veracruz, podrían verse afectados por la aplicación retroactiva de disposiciones planteadas en el artículo 127 constitucional, advirtió la Alianza Nacional de Jubilados.

Víctor Manuel Rojas, representante de la Alianza Nacional de Jubilados en Veracruz, explicó que el pasado 1 de septiembre acudieron a la Cámara de Diputados para entregar los resultados de una consulta ciudadana relacionada con la justicia y los derechos de las personas jubiladas.

Detalló que en apenas siete días lograron reunir más de 200 mil firmas, tanto de manera física como mediante una plataforma digital.

“En siete días logramos 200 mil firmas entre la consulta física y la que fue en línea. Llegamos con esos resultados ahí a San Lázaro e hicimos una carta de intención donde estamos entregando la iniciativa de reforma al artículo 127 donde principalmente se quita la retroactividad, el transitorio 2”, señaló.

Explicó que uno de los principales planteamientos es eliminar la posibilidad de que las nuevas disposiciones tengan efectos sobre pensiones que ya fueron otorgadas.

Además, buscan que para las jubilaciones futuras se mantenga como referencia el salario del Ejecutivo Federal, pero considerando las prestaciones correspondientes.

A nivel nacional, serían más de 93 mil jubilados de empresas e instituciones públicas los que buscan que se respeten las condiciones bajo las cuales obtuvieron sus pensiones, luego de décadas de servicio.

“Que se tome con todas las prestaciones, no un monto que sea dictado expresamente para afectar precisamente a una parte de jubilados de empresas públicas como son Pemex, CFE, la Banca de Desarrollo y también lo que estamos buscando es que haya progresividad”, dijo.

Recordó que muchos trabajadores de la CFE laboraron durante 30 o 40 años en actividades especializadas y consideradas de alto riesgo, entre ellas el mantenimiento, construcción, planeación y operación de subestaciones y líneas de transmisión eléctrica.

Por ello, insistió en que las modificaciones no deben afectar a quienes ya cuentan con una pensión.

“Eliminando ese transitorio 2, se elimina la retroactividad y en el segundo párrafo del transitorio 4, que es el tope que ponía que es el 50% del salario del Ejecutivo Federal, aquí se busca que sea el 100%, pero de aquí en adelante, que sea para los jubilados nuevos o las pensiones futuras, no las que ya fueron otorgadas con anticipación”, agregó.