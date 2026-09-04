FGE y FGR investigarán fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar: SEGOB

septiembre 4, 2026

Xalapa, Ver., viernes 4 de septiembre de 2026.- El Gobierno del Estado confirma el fallecimiento del diputado federal Zenyazen Escobar García, cuyo cuerpo fue localizado este viernes en la localidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que, tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) se constituyó en el lugar para realizar las diligencias y peritajes correspondientes e integrar la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Asimismo, señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso para reforzar las investigaciones y agotar todas las líneas que permitan establecer con precisión lo ocurrido.

El Gobierno del Estado lamenta profundamente este deceso y expresa sus condolencias, respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos del diputado federal, así como a sus compañeras y compañeros legisladores.