Geovana Santos pide ayuda a Nahle; tiene cáncer de mama y no la han atendido en 2 años por no contar con acta de nacimiento

Geovana Santos pide ayuda a Nahle; tiene cáncer de mama y no la han atendido en 2 años por no contar con acta de nacimiento

agosto 16, 2026

Héctor González Amador. Emiliano Zapata, Ver.- La señora Geovana Santos, vecina de este municipio, pidió a la gobernadora Rocío Nahle García, que se le apoye para poder acceder a un tratamiento contra el cáncer de mama que padece desde 2024, y cuya atención le ha sido negada porque no cuenta con documentos de identidad.

Explicó que fue diagnosticada en el IMSS Xalapa en 2024, tras lo cual intentó llevar un tratamiento de quimioterapias en Veracruz, sin embargo al no contar con espacios disponibles esperó durante un año una cita que nunca llegó. «Todo un año hice ese trámite y no tuve respuesta alguna, no tuve tratamiento alguno».

La mujer de 48 años acudió, entonces, al Centro de Cancerología en Xalapa con un diagnóstico de cáncer de mama en etapa 3, pero le negaron la atención porque, para ese momento, su acta de nacimiento, credencial de elector y CURP ya no se encuntraban vigentes y no tuvo forma de identificarse. Desde entonces lleva un trámite para tratar de recuperar sus documentos en el municipio de Emiliano Zapata, pero tampoco ha tenido respuesta.

El cáncer ha avanzado durante estos dos años sin que ninguna autoridad le dé la atención para recibir un tratamiento, sabe que debe tomar quimioterapias, pues cuando detectaron el tumor, su tamaño impedía que la sometieran a una cirugía. Sin embargo teme que el avance sea demasiado.

Geovana Santos pidió a la gobernadora, Rocío Nahle, que le permitan resolver su situación administrativa y poder someterse a un proceso médico.