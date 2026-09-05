Piden regular violencia política anónima en redes

septiembre 5, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El magistrado Gilberto Constituyentes Salazar consideró necesario que los congresos federal y local legislen para establecer sanciones contra quienes ejercen violencia política contra las mujeres en razón de género desde redes sociales, particularmente cuando utilizan cuentas anónimas.

Explicó que uno de los principales problemas que enfrenta el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) es la dificultad para identificar a las personas responsables de publicaciones misóginas y violentas contra mujeres que ocupan cargos públicos o de elección popular.

“Algunas personas, valiéndose de la facilidad con la que se puede crear una cuenta de usuario en redes sociales, publican cualquier cantidad de contenido misógino, violento, contra las mujeres en ejercicio del servicio público, de cargos de elección popular”, señaló.

El magistrado explicó que, en estos casos, el Tribunal ha solicitado información a las plataformas digitales para intentar identificar a los responsables, pero las respuestas no siempre permiten avanzar en las investigaciones.

“Nos encontramos ahí en el Tribunal en esa disyuntiva, que estamos en un callejón sin salida. Se pedían informes, informes, informes, y tanto Meta y las instancias correspondientes nos informaban que era todo lo que tenían: un número, un correo electrónico y un número telefónico que a veces ya ni siquiera contestaba”, relató.

TEV ha aplicado medidas de cumplimiento sustitutoAnte estas dificultades, el Tribunal ha recurrido a medidas de cumplimiento sustituto, restitución, reparación y satisfacción para evitar que las conductas queden impunes.

De acuerdo con el magistrado, durante este año se han identificado alrededor de siete u ocho casos en los que se han adoptado este tipo de medidas. “Sin embargo, es una asignatura pendiente.

Las instituciones tenemos que trabajar más, repensar cómo vamos a hacer para erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género”, afirmó.

Plantean inhabilitar a agresoresCuestionado sobre la posibilidad de endurecer las sanciones, Constituyentes Salazar señaló que una alternativa sería establecer en la legislación la inhabilitación para participar como candidato de aquellas personas a quienes se les acredite haber cometido violencia política contra las mujeres en razón de género.

Explicó que anteriormente los tribunales federales habían avanzado mediante la interpretación jurídica para impedir que personas sancionadas por este tipo de violencia pudieran participar en procesos electorales.

Sin embargo, dijo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esa medida era excesiva al no estar expresamente establecida en la ley.

“Esta asignatura está en la cancha de los legisladores, tanto a nivel federal como local”, sostuvo.

El magistrado consideró que establecer una causa de inhabilitación para quienes sean perpetradores de violencia política contra las mujeres en razón de género no sería una medida descabellada, pues existe un antecedente con el registro de deudores alimentarios.

“Ya está para el caso de deudores alimentarios. Entonces, digamos, no es descabellado que se pueda avanzar en ese sentido, pero, desde luego, falta que las instancias, Congreso federal, Congreso local, tomen manos a la obra”, planteó.