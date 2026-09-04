Estrategia contra la inseguridad está funcionando en Zacatecas, reitera David Monreal

septiembre 4, 2026

Pese a creciente uso de explosivos contra cuerpos de seguridad, pide a la presidenta Sheinbaum no abandonar el objetivo de alcanzar la paz y la seguridad para los mexicanos

Carlos Guzmán | Enviado, Guadalupe, Zacatecas.- El gobernador David Monreal Ávila afirmó que la estrategia de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum comenzó a revertir la crisis de violencia que enfrentó Zacatecas en años recientes y sostuvo que la coordinación entre las instituciones de seguridad ha sido determinante para recuperar la paz y generar condiciones para el desarrollo económico.

Durante su mensaje, Monreal reconoció el trabajo de la mandataria federal y del Gabinete de Seguridad, al señalar que por primera vez se observa, desde su perspectiva, una estrategia “firme y decidida” que ha permitido avanzar en la reducción de los problemas que afectaban al estado, particularmente en materia de seguridad.

“Por primera vez se ve una estrategia firme, decidida”, señaló el mandatario estatal, quien pidió a Sheinbaum no abandonar el objetivo de alcanzar la paz y la seguridad para los mexicanos.

El gobernador destacó especialmente la participación del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como la coordinación con la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y la Mesa de Construcción de Paz.

Monreal sostuvo que la experiencia de Zacatecas demuestra que la coordinación, cooperación y confianza entre las instituciones puede generar resultados en materia de seguridad.

“Sí funciona esta estrategia de coordinación, cooperación, confianza”, afirmó, al considerar que el trabajo conjunto de las instituciones ha permitido alcanzar los resultados que actualmente se reflejan en la entidad.

El gobernador vinculó directamente la recuperación de la seguridad con la posibilidad de reactivar la economía zacatecana.

Explicó que la violencia no sólo representó un problema de seguridad pública, sino que tuvo consecuencias económicas y sociales, al provocar el cierre de negocios, pérdida de empleos y una disminución de la actividad económica y de las participaciones.

Monreal recordó que cuando asumió la gubernatura, en 2021, Zacatecas enfrentaba una “emergencia social” derivada de los elevados niveles de violencia.

De acuerdo con sus cifras, en ese momento se registraban hasta mil 741 homicidios al año, equivalente a casi cinco asesinatos diarios. Esta situación, dijo, inhibió el desarrollo de la entidad y profundizó sus problemas económicos.

“Eso inhibió el desarrollo, se cerraron negocios, se perdieron empleos, se cayó la economía, se cayeron las participaciones”, expuso.

Ante este escenario, sostuvo que su administración decidió privilegiar la seguridad como una condición indispensable para recuperar el crecimiento. Señaló que la pacificación del estado debe permitir que Zacatecas vuelva a incorporarse plenamente al desarrollo nacional.

El mandatario estatal insistió en que la paz y el desarrollo económico están estrechamente relacionados y consideró que mantener la estrategia de seguridad permitirá consolidar los avances alcanzados.

Por ello, lanzó un llamado directo a la presidenta Sheinbaum para mantener el rumbo: “No claudique, no desista en su estrategia”, expresó Monreal, al asegurar que ésta es compartida por millones de mexicanos.

El mensaje del gobernador colocó como principal argumento que la seguridad no debe medirse únicamente por la reducción de delitos, sino por su capacidad para recuperar las condiciones económicas y sociales de una entidad que llegó a enfrentar una severa crisis de violencia.

Monreal concluyó agradeciendo a Sheinbaum y a las instituciones federales por su respaldo a Zacatecas y dio la bienvenida a la presidenta y a su gabinete al estado.