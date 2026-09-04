Drones del narco son usados para tráfico de migrantes y drogas en frontera con EU

Drones del narco son usados para tráfico de migrantes y drogas en frontera con EU

septiembre 4, 2026

Ya ha habido derribo de estos apartados en operativos conjuntos entre los Ejércitos de ambos países

Carlos Guzmán | Enviado, Guadalupe, Zacatecas.- El crimen organizado ha integrado el uso de drones comerciales como herramientas tácticas de reconocimiento en la frontera con Estados Unidos, con el objetivo principal de identificar brechas de vigilancia y rutas desprotegidas para el tráfico ilegal de personas y sustancias.

Así lo dio a conocer el secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla, quien detalló que el monitoreo y neutralización de estas aeronaves se realiza mediante un estricto intercambio de inteligencia entre autoridades militares mexicanas y agencias estadounidenses.

De acuerdo con la información recabada en las juntas periódicas de comandantes fronterizos con el personal militar de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), no se trata de tecnología militar especializada, sino de dispositivos de uso civil equipados con cámaras.

Las bandas delictivas operan estos artefactos únicamente para capturar y transmitir imágenes en tiempo real, buscando ubicar caminos donde no exista presencia de las fuerzas de seguridad antes de avanzar con sus actividades ilícitas, particularmente en el tráfico de migrantes.

Frente a esta modalidad tecnológica empleada por los grupos criminales, las Fuerzas Armadas de México han implementado una estrategia de contención mediante el despliegue de 165 equipos antidrones instalados en puntos estratégicos de la frontera norte.

Este escudo tecnológico, combinado con las operaciones espejo y el patrullaje continuo de 13 mil elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ha permitido neutralizar el impacto de este tipo de vigilancia remota.

Las acciones contra este modelo operativo del crimen organizado forman parte de la estrategia integral en la franja fronteriza, cuyos resultados operativos destacan:

Pérdida de efectividad criminal: Pese al uso de drones para detectar brechas, el tráfico ilegal de personas ha caído un 96% en comparación con el periodo anterior.

Neutralización tecnológica: Uso efectivo de los 165 dispositivos antidrones de la SEDENA para inhabilitar el rastreo aéreo de los traficantes sin necesidad de implementar tecnologías láser de alta energía.

Golpes a la estructura delictiva: 14,270 personas detenidas, más de 9,800 armas aseguradas y el desmantelamiento de cerca de 2,300 laboratorios y zonas de concentración de drogas sintéticas.

El general Trevilla enfatizó que el intercambio de información en tiempo real sobre el vuelo de estas herramientas comerciales permite mantener una reacción oportuna de ambos lados de la frontera, cerrando el paso a las tácticas de evasión de las redes delictivas.