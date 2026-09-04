Móvil económico, principal línea de investigación en homicidio de tecladista de Camilo Séptimo y su familia: Harfuch

Móvil económico, principal línea de investigación en homicidio de tecladista de Camilo Séptimo y su familia: Harfuch

septiembre 4, 2026

Carlos Guzmán | Enviado, Guadalupe, Zacatecas.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, tras la detención en menos de 12 horas de los presuntos responsables materiales del homicidio múltiple -de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa, su hija y una empleada doméstica-, registrado en el Estado de México, las autoridades federales y locales mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar la participación de otros involucrados y esclarecer el móvil económico detrás del crimen.

El titular de la SSPC detalló que la detención principal se logró en un lapso menor a 12 horas gracias a la coordinación inmediata con el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez.

Junto con el agresor directo, identificado como Diego «N», fue aprehendido un segundo sujeto que habría colaborado en la ejecución del delito.

Sin embargo, García Harfuch enfatizó que el caso no está cerrado y que se agotan todas las vertientes en conjunto con la fiscalía mexiquense para descartar la existencia de más implicados.

Entre los elementos centrales de la indagatoria se encuentra el móvil económico.

Las autoridades confirmaron que el agresor mantenía una relación comercial o de sociedad con el padre de familia y que, de forma previa al crimen, existieron amenazas y exigencias de dinero.

Asimismo, la fiscalía investiga los antecedentes penales con los que ya contaba el detenido en la entidad. Diversos detalles técnicos sobre las comunicaciones previas entre los involucrados se mantendrán bajo reserva para no comprometer el desarrollo de las primeras audiencias judiciales.