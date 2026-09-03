¿Cuánto ahorro necesitas en tu Afore para obtener una renta vitalicia en México?

septiembre 2, 2026

El sistema de pensiones mexicano bajo la Ley del IMSS de 1997, conocido como la generación Afore, enfrenta un desafío financiero crítico para los trabajadores que aspiran a un retiro con estabilidad económica.

Elegir una renta vitalicia implica transferir el saldo acumulado a una aseguradora privada a cambio de un pago mensual fijo de por vida, ajustado a la inflación. Sin embargo, alcanzar este modelo exige montos de ahorro muy elevados que pocos empleados lograrán acumular por sí mismos.

Los requisitos legales y las opciones vigentes ante el IMSS

Para iniciar cualquier trámite de pensión bajo este régimen este año, los trabajadores deben cumplir con la edad legal de 60 años y un mínimo de 875 semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dentro de las alternativas de retiro se encuentran el retiro programado, la pensión mínima, el Fondo de Pensiones del Bienestar y la renta vitalicia. Esta última opción garantiza un ingreso constante y el acceso al servicio médico, además de obligar a la contratación de un seguro de sobrevivencia para los beneficiarios.

Profundiza este contenido con: Barcelona vs Real Madrid: ¿cuándo y a qué hora será el primer Clásico de la temporada?

Cifras y montos reales exigidos por las aseguradoras

Especialistas en finanzas personales señalan que no existe una tarifa fija estipulada por ley para contratar este esquema.

No obstante, estimaciones de especialistas en retiro indican que para recibir una pensión mensual aproximada de 4,700 pesos se requiere un acumulado cercano a 1.5 millones de pesos en la cuenta individual.

Si el objetivo del trabajador es obtener una renta vitalicia de 16,500 pesos mensuales, el saldo necesario supera los cinco millones de pesos. Debido al incremento en la esperanza de vida, las aseguradoras llegan a exigir hasta ocho millones de pesos para mitigar riesgos financieros.