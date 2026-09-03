‘Hormiga’ González marca gol y da asistencia en su primera titularidad con Olympiacos

septiembre 2, 2026

La aventura europea de Armando González despegó de forma contundente. Tras sumar sus primeros minutos el fin de semana en la Superliga, la Hormiga arrancó este miércoles como titular en el esquema del director técnico español José Luis Mendilibar y firmó una actuación destacada: anotó su primer gol oficial en el Viejo Continente, colaboró con una asistencia y puso punto final a una racha de cinco meses sin marcar en la victoria por goleada del Olympiacos sobre el AEL FC.

El inicio del cotejo en la Copa de Grecia no estuvo exento de tensión para el artillero mexicano de 23 años. Tras un tiro desviado a los siete minutos, Hormiga González perdonó una ocasión clara al 27’, cuando remató de palomita por encima de la portería estando en inmejorable posición frente al arco tras un centro de Gelson Martins.

Sin embargo, el destino le tenía reservada una coincidencia numérica poco después. Al minuto 34 —el mismo número que porta en la espalda de su camiseta, dorsal que también vistió en su etapa como goleador con las Chivas del Guadalajara—, Kostas Fortounis mandó un centro pasado a segundo poste que el delantero remató de cabeza con un bote picado para abrir el marcador y desatar el festejo en el banquillo rojiblanco.

⇒ Fiel a sus hábitos en la Liga MX, Hormiga González celebró simulando el Kamehameha de la serie Dragon Ball.

El tanto representó una liberación personal para el delantero mexicano:

Puso fin a una racha de casi cinco meses (805 minutos oficiales) sin celebrar anotaciones con club o selección, pues no festejaba gol desde el 5 de abril en un duelo contra Pumas.

En el complemento, al minuto 54, González selló su doble aporte ofensivo al bajar el balón de cabeza dentro del área para que Bruno Onyemaechi colocara el 0-3 momentáneo.

El canterano rojiblanco abandonó el terreno de juego entre aplausos al minuto 80, dejando el marcador encaminado con un 0-4 definitivo.

Con esta actuación en apenas su segunda aparición con el Olympiacos, Hormiga González ratifica el voto de confianza de Mendilibar e inicia con firmeza el camino que en el pasado trazaron otros compatriotas como Nery Castillo y Alan Pulido en la institución griega.