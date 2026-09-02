Mantienen bloqueo en carretera Las Trancas-Coatepec; se despliegan granaderos

septiembre 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El bloqueo en la carretera Las Trancas-Coatepec superó las 24 horas consecutivas de interrupción vehicular, lo que motivó el despliegue de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la altura de la localidad El Chico, en el municipio de Emiliano Zapata, para intentar dispersar a los inconformes y reabrir la circulación en esta arteria neurálgica de la región capital.

Los pobladores de comunidades como Alborada y El Chico con el respaldo del la localidad La Estanzuela, iniciaron la protesta la mañana del martes 1 de septiembre y se ha prolongado hasta este miércoles.

Los manifestantes condicionan la liberación de la vía a que el Gobierno del Estado defina una fecha precisa e irrevocable para el inicio de las obras de reencarpetamiento asfáltico en el tramo crítico de Paso Ladrillo hacia la zona de curvas.

Los vecinos recriminaron que las autoridades estatales han postergado la atención a sus demandas pese a existir solicitudes escritas e historiales de accidentes graves, entre ellos derrapes de motociclistas y la volcadura de un camión con cilindros de gas LP durante el actual periodo de lluvias.

La presencia de las fuerzas de seguridad evoca el antecedente del pasado 14 de julio, cuando un bloqueo similar de casi 10 horas terminó con el desalojo mediante el uso de la fuerza pública sin que se concretaran los compromisos pactados.

Hasta el mediodía de este miércoles, los habitantes mantienen su postura de resistencia en las inmediaciones de El Chico, exigiendo la llegada de autoridades de la Secretaría de Gobierno para firmar una minuta con calendario de obra, mientras cientos de automovilistas y transportistas permanecen varados o buscando caminos de terracería alternos.

Los quejosos amagaron con bloquear la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura de Las Trancas, y al sitio llegaron elementos antimotines para evitar afectaciones a la vialidad.