Mujeres perciben menos oportunidades de crecimiento en sus empleos que los hombres

agosto 31, 2026

Las mujeres trabajadoras en México enfrentan una brecha laboral que va más allá de su participación en el mercado: aunque se sienten igual de capaces que los hombres para desempeñar sus funciones, perciben menos oportunidades para crecer profesionalmente, de acuerdo con el Barómetro del Talento 2026 de ManpowerGroup.

Mientras 63% de las mujeres considera que tiene oportunidades de promoción o movilidad dentro de su organización, la proporción entre los hombres alcanza 74%, una diferencia de 11 puntos porcentuales.

“Para lograr una verdadera equidad entre trabajadoras y trabajadores, es fundamental que además de aumentar la participación femenina en el mercado laboral, también se transformen las condiciones que perpetúan las desigualdades en el desarrollo profesional de las mujeres”, señaló Martha Barroso, Directora de People & Culture de ManpowerGroup LATAM.

La brecha también aparece en el desarrollo de la carrera: 80% de las mujeres percibe oportunidades para adquirir habilidades y avanzar profesionalmente, frente a 86% de los hombres.

Esta percepción no parece estar relacionada con una menor confianza en sus propias capacidades. Nueve de cada diez mujeres y hombres (90%) confían por igual en las habilidades y experiencia que poseen para desempeñar su trabajo actual. También existe igualdad en la confianza para utilizar las tecnologías más recientes, con 77% en ambos casos.

“Contamos cada vez con más mujeres con la preparación necesaria para integrarse plenamente en la economía formal. Sin embargo, aún existen del todo las condiciones adecuadas para facilitar su acceso y permanencia. Ya que por priorizar la flexibilidad, muchas deciden optar por actividades en la informalidad”, agregó Martha Barroso.

La diferencia también se refleja en el bienestar laboral. El Índice de Bienestar de las mujeres se ubica en 67%, seis puntos por debajo del 73% registrado entre los hombres. El indicador con la mayor brecha corresponde a los niveles de estrés: sólo 30% de las mujeres reporta niveles bajos o nulos de estrés diario, frente a 40% de los hombres.

Asimismo, 85% de las mujeres considera que su trabajo tiene sentido o propósito, frente a 93% de los hombres. En cuanto a la confianza en el liderazgo, 69% de las mujeres confía en que su líder considera sus intereses profesionales, frente a 75% de los hombres.

“Fortalecer las rutas de carrera, ampliar el acceso a promociones y movilidad interna, así como impulsar condiciones que contribuyan a reducir el estrés, puede ayudar a cerrar parte de las brechas que todavía experimentan las mujeres en su vida laboral”, subrayó la Directora de People & Culture de ManpowerGroup LATAM.