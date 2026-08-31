Regresa Inzunza al Senado, se dice inocente de cargos

agosto 31, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Después de permanecer cuatro meses alejado de las instalaciones del Senado, el legislador sinaloense Enrique Inzunza Cázarez reapareció este lunes en la Cámara Alta, ahora como senador sin partido, luego de separarse de la bancada de Morena.

Inzunza llegó alrededor de las 16:14 horas al estacionamiento del Senado, en el Sótano 1, a bordo de un Honda Fit rojo, y de inmediato fue abordado por representantes de los medios de comunicación que esperaban conocer su posición sobre su situación política y las acusaciones que han rodeado su ausencia.

Ante las preguntas de los reporteros, el senador rechazó cualquier señalamiento en su contra y aseguró de manera categórica que es inocente.

—¿Es inocente, senador?

—Claro —respondió.

En medio de las preguntas, Inzunza pidió a los periodistas trasladarse al Patio del Federalismo, donde, dijo, ofrecería una conferencia de prensa para responder de manera conjunta a los cuestionamientos.

“Estoy bien, para atenderlos a todos juntos”, señaló mientras avanzaba hacia el interior de las instalaciones legislativas.

Uno de los momentos que marcó su regreso fue cuando los reporteros le preguntaron directamente si tenía la conciencia tranquila.

—¿Tiene la conciencia tranquila?

—Completamente, respondió el senador.

Su respuesta buscó dejar clara su postura frente a los cuestionamientos que han acompañado su separación de Morena y su prolongada ausencia de las actividades públicas en el Senado.

Inzunza evitó, sin embargo, adelantar detalles sobre los argumentos que presentaría posteriormente y reiteró en varias ocasiones que explicaría su situación ante los medios.

Otro de los temas que generaron mayor interés fue su futuro político dentro de la Cámara Alta, luego de abandonar la bancada de Morena.

Los reporteros le preguntaron si permanecería como legislador independiente y si su nueva condición implicaría dejar de formar parte de un grupo parlamentario.

“Ahí se los explico”, respondió inicialmente.

Ante la insistencia de los periodistas, Inzunza confirmó que abordaría el tema durante su conferencia.

También fue cuestionado sobre las posibles consecuencias que su salida de Morena pudiera tener en la conformación de mayorías dentro del Senado, particularmente para la aprobación de reformas constitucionales que requieren mayoría calificada.

—¿No va a afectar la mayoría calificada?

“No va a afectar la mayoría calificada”, respondió de manera directa.

Con ello, el legislador sinaloense descartó que su separación de la bancada morenista vaya a modificar la capacidad de la mayoría oficialista para alcanzar los votos necesarios en asuntos que requieren una votación calificada.

Durante su ingreso al Senado, Inzunza fue cuestionado además sobre si había hablado con IgnaciO Mier, coordinador de Morena, —según la pregunta de los reporteros— y qué le habría dicho respecto de su situación.

El senador evitó adelantar la respuesta y nuevamente señaló que daría los detalles durante su encuentro con los medios.

“Ahí se los explico”, dijo.

Tras intercambiar algunas palabras con los reporteros, Inzunza se retiró hacia el interior del recinto y confirmó que en aproximadamente 15 a 20 minutos ofrecería la conferencia anunciada.