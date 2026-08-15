Ambiente caluroso y lluvias fuertes en Veracruz

agosto 15, 2026

Este día, el monzón mexicano, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa y Nayarit, mismas que estarán acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h; además de intervalos de chubascos en la península de Baja California. Por otra parte, canales de baja presión al interior del país, en interacción con circulaciones ciclónicas en altura, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con la onda tropical núm. 27 sobre el sureste mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca, lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Veracruz y Chiapas; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noreste, centro, sur y sureste de la República Mexicana; además de la península de Yucatán. Simultáneamente, una nueva onda tropical (núm. 28) se aproximará a la península de Yucatán durante la noche de este sábado o madrugada del domingo, incrementando la probabilidad de lluvia en la región. Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur (centro), Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur), Nuevo León (centro, sur y este) y Tamaulipas (oeste).

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del monzón mexicano sobre el noroeste del país, así como de la onda tropical núm. 27 en el sureste del territorio nacional.

Para mayor información consultar en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas

Las lluvias fuertes a intensas podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de agosto de 2026:



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (norte y este).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (norte y centro), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima, Michoacán (norte), Puebla (norte), Guerrero (sur y este), Veracruz (sur) y Chiapas (norte, sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte), Estado de México (norte y noroeste), Hidalgo (norte), Guanajuato (sur) y Tabasco (oeste y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 15 de agosto de 2026:



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (sur y noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (este), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Durango, Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México (suroeste) y Querétaro (norte).





Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 15 de agosto de 2026:



Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México (sur), Veracruz, Puebla y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 15 de agosto de 2026:



Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Chiapas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.



Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental Baja California Sur, y costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Durante la mañana, cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, y ambiente frío en zonas altas. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y noroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; así como lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México, todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. En la Ciudad de México la temperatura mínima será de 12 a 14 °C y la máxima de 26 a 28 °C. Para Toluca la temperatura mínima será de 7 a 9 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en el Estado de México y rachas de hasta 35 km/h en la CDMX.

Península de Baja California: Por la mañana, ambiente templado a cálido con bancos de niebla en la costa occidental de Baja California. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; persistiendo la onda de calor en el centro de Baja California Sur. Cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur. Viento del suroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (este y sureste) y Sinaloa (norte y centro), acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente de templado a cálido. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora y rachas de hasta 35 km/h en Sinaloa. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Sinaloa.

Pacífico Centro: Por la mañana, cielo medio nublado con ambiente fresco en la mayor parte de la región. Durante la tarde, ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit (norte y centro), Jalisco (oeste, centro y este), Colima y Michoacán (norte), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de los estados mencionados anteriormente.

Pacífico Sur: Por la mañana, ambiente templado con bancos de niebla en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales intensas en Oaxaca (norte y este) y muy fuertes en Guerrero (sur y este) y Chiapas (norte, sur y este), todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Oaxaca y Chiapas (istmo de Tehuantepec) y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Guerrero. Mar de fondo con oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de la región.

Golfo de México: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente templado y fresco a frío en zonas serranas de Veracruz. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, persistiendo la onda de calor en el oeste de Tamaulipas. Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y lluvias fuertes en Tabasco (oeste y este), todas con descargas eléctricas y podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; chubascos en Tamaulipas. Viento del este y sureste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Tabasco y Veracruz.

Península de Yucatán: Por la mañana, cielo parcialmente nublado y ambiente templado. Por la tarde ambiente caluroso; cielo medio nublado a nublado con lluvias e intervalos de chubascos en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, acompañadas con descargas eléctricas. Viento del este y noreste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Campeche y Yucatán, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Quintana Roo.

Mesa del Norte: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente frío a fresco con bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, persistiendo la onda de calor en Chihuahua (noreste), Coahuila (norte y sur) y Nuevo León (centro, sur y este). Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (noroeste y oeste); y lluvias fuertes en Coahuila (sur, oeste y noroeste), Nuevo León (centro), Zacatecas (suroeste y sureste) y San Luis Potosí (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Aguascalientes. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.

Mesa Central: Por la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco en la mayor parte de la región y frío en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla (norte) y lluvias fuertes en Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Guanajuato (sur), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de intervalos de chubascos en Morelos y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla; así como rachas de hasta 35 km/h en Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Tlaxcala, Tlax., 41.0; Atotonilco de Tula, Hgo., 38.0; Gómez Farías, Tamps., 38.0; Mérida, Yuc., 35.0; Azcapotzalco, CDMX, 31.0 y Atizapán, de Zaragoza, Edo. Méx., 24.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Hermosillo, Son., 43.5; Piedras Negras, Coah., 41.0; La Paz, B.C.S., 39.5; Culiacán, Sin., 39.2; Ciudad Victoria, Tamps., 39.0; Salina Cruz, Oax., 38.8; Arriaga, Chis., 38.6; Mérida, Yuc., 37.7; Monterrey, N.L., 37.0 y Tacubaya, CDMX, 27.6.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Toluca, Edo. Méx., 9.3; Zacatecas, Zac., 12.9; Tulancingo, Hgo., 13.2; Puebla, Pue., 13.4; Morelia, Mich., 13.8; Jalapa, Ver., 14.0; San Cristóbal de las Casas, Chis., 14.1 Tacubaya, CDMX, 14.9.