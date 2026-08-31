Conectividad y seguridad digital: dos aliados para un regreso a clases exitoso
agosto 31, 2026
El regreso a clases marca el inicio de una nueva etapa: nuevos retos, aprendizajes, amistades y oportunidades para descubrir todo lo que la tecnología puede aportar a la vida escolar. En un mundo cada vez más conectado, acompañar a niñas, niños y adolescentes en el uso responsable de las herramientas digitales es también parte de su preparación para el futuro.
Movistar se mueve con la conectividad de forma responsable para impulsar una inclusión digital que permita aprovechar la tecnología de manera segura, equilibrada y positiva. Por ello, compartimos algunos consejos para comenzar este ciclo escolar conectado y preparado.
Una conexión confiable para cada día
Contar con una conexión estable permite aprovechar mejor las herramientas digitales que forman parte de la vida escolar. Desde consultar información para una tarea hasta participar en una clase virtual o mantenerse en comunicación con compañeros y profesores, una buena conexión puede hacer la diferencia en las actividades del día a día.
Tecnología sí, pero con equilibrio
La tecnología es una gran aliada para aprender, crear y comunicarse, pero también es importante encontrar un balance. Establecer horarios para estudiar, descansar, convivir, hacer actividad física y utilizar dispositivos ayuda a desarrollar hábitos digitales saludables desde una temprana edad.
Conectarse también significa cuidarse
La seguridad digital comienza con acciones sencillas. Crear contraseñas seguras, evitar compartir información personal y utilizar aplicaciones y plataformas confiables son hábitos que pueden ayudar a niñas, niños y adolescentes a navegar de manera más segura y responsable.
La inteligencia artificial también se aprende a usar
La IA puede convertirse en una herramienta para explorar temas, resolver dudas y despertar la curiosidad. Su uso responsable implica aprender a hacer preguntas, revisar la información que proporciona y entender que sus respuestas deben ser analizadas y complementadas con fuentes confiables.
Prepararse hoy para las habilidades del futuro
El entorno digital también abre oportunidades para desarrollar habilidades que serán cada vez más importantes: pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y capacidad para resolver problemas. Más que saber utilizar una herramienta, se trata de aprender a aprovechar la tecnología para seguir descubriendo y construyendo nuevas ideas.
Porque regresar a clases no solo significa volver a los salones; también es una oportunidad para aprender, conectar y desarrollar las habilidades que acompañarán a las nuevas generaciones en el futuro.