Dani Alves deberá indemnizar a Pumas con 2.25 mdd por incumplimiento de contrato

agosto 31, 2026

El Tribunal Federal Suizo rechazó la apelación presentada por Dani Alves y ratificó la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que lo obliga a pagar 2 millones 250 mil dólares al Club Universidad Nacional (Pumas) por incumplimiento de contrato.

El fallo, emitido el pasado 11 de junio, establece que los argumentos del exfutbolista no eran suficientes para modificar la decisión del TAS, debido al limitado margen de revisión aplicable a los laudos arbitrales internacionales.

Además de la indemnización, Alves deberá pagar 17 mil francos suizos por costas judiciales y otros 19 mil por costas procesales, lo que suma aproximadamente 36 mil francos suizos (cerca de 757 mil pesos mexicanos).

La resolución del TAS, emitida en 2025, había reducido la indemnización de los 5 millones de dólares que Pumas exigía inicialmente a 2.25 millones.

La disputa legal comenzó a principios de 2023, cuando Pumas rescindió el contrato de Alves luego de que el futbolista fuera encarcelado en Barcelona tras una denuncia por agresión sexual. Después de obtener su libertad, el brasileño demandó al club ante la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA, que falló a su favor y ordenó a Pumas indemnizarlo.

El Club Universidad apeló ante el TAS, que revirtió la decisión y determinó que era Alves quien debía pagar una indemnización al club mexicano. Alves intentó apelar ante el Tribunal Federal Suizo, pero la justicia de ese país mantuvo la resolución del TAS.

Actualmente, Alves se desempeña como evangelizador en distintas iglesias y grupos religiosos, actividad que emprendió durante su tiempo en prisión.