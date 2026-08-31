Profeco lanza sondeo sobre los productos a analizar en 2027

agosto 31, 2026

En correspondencia con la atribución institucional de procurar y representar los intereses de las personas consumidoras, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó el sondeo en línea sobre los productos que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizará en el 2027.

Mediante preguntas de opción múltiple y un espacio abierto a sugerencias, la Procuraduría recaba las propuestas de la población participante, tanto de productos como de marcas. Posteriormente, revisa la viabilidad de cada una y selecciona aquellos artículos de consumo regular o uso común más representativos en la vida cotidiana de las familias mexicanas.

Entre los productos puestos a prueba por el laboratorio se encuentran alimentos, bebidas, electrodomésticos, insumos de limpieza e higiene personal, los cuales se analizan en términos de información comercial, contenido neto, cumplimiento de las normas aplicables vigentes, entre otros parámetros nacionales e internacionales.

Los resultados de cada Estudio de Calidad son publicados a través de los diferentes canales institucionales, desde la Revista del Consumidor física y su versión digital, en la página oficial de la Profeco, en las cuentas verificadas de Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube, hasta en medios tradicionales de comunicación como la radio y televisión.

En la encuesta, las personas también pueden elegir el tipo de información que resulte más útil para tomar decisiones de consumo. Esta puede ser sobre los posibles riesgos asociados a determinado producto, relación calidad y precio en comparación con otras alternativas, desempeño y funcionalidad, cumplimiento de las regulaciones, entre otras.

Las opciones a elegir abarcan artículos básicos de la despensa, lácteos, panes, dulces, bebidas, proteína, alimentos especializados, productos de cuidado personal e higiene, maquillaje, jabones para prendas de bebé, papillas, decoración, mantenimiento y limpieza del hogar, sartenes, aparatos electrónicos, dispositivos móviles, ropa, calzado, accesorios, cascos, luces para bicicleta, candados, maletas, arena para gato, transportadoras de mascotas y papelería.

La Procuraduría reitera su compromiso de brindar información oportuna, técnica, científica y veraz que promueva el consumo responsable y favorezca el cuidado del bolsillo. A su vez llama a la población a participar en el sondeo https://es.surveymonkey.com/r/EstudiosDeCalidad_2027.