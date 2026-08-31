Nicolás Maduro comparte fotografías sonriendo desde prisión en NY

agosto 31, 2026

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó este domingo dos fotografías desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanece recluido tras ser capturado el 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Las imágenes, fechadas el 25 de junio, muestran a Maduro sonriente con un pantalón y sudadera gris, y fueron difundidas en sus cuentas de redes sociales como un “pequeño regalo de amor y esperanza” para sus nietos, niños y simpatizantes.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el mensaje que acompaña las imágenes, en el que también agradece las muestras de solidaridad.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, añade la publicación, en referencia a su esposa Cilia Flores, quien también fue capturada y enfrenta cargos por narcotráfico y posesión de armas.

Maduro y Flores fueron trasladados a Estados Unidos tras la operación “Resolución Absoluta”, ordenada por el presidente Donald Trump y ejecutada por fuerzas de élite. Ambos enfrentan un juicio programado para el 1 de junio de 2027 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para cometer “narcoterrorismo” e importación de cocaína, entre otros delitos.

Mientras Maduro permanece en una Unidad de Alojamiento Especial del MDC Brooklyn, el gobierno encargado por Delcy Rodríguez informó el sábado que alcanzó un acuerdo petrolero con Estados Unidos por 25 años, con un objetivo de producción superior a 1.5 millones de barriles diarios, lo que otorga a Washington el control de más del 20 por ciento de las reservas venezolanas.