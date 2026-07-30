Jubilados de Veracruz exigen devolución de ahorros para el retiro; preparan protesta en la SCJN

julio 30, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-



Al menos 100 jubilados veracruzanos continúan a la espera de recuperar los recursos acumulados en su subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), por lo que se sumarán al megaplantón nacional convocado para el próximo 5 de agosto frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La coordinadora estatal del Movimiento Social Pie de Lucha en Veracruz, Norma Elizabeth Palafox Hernández, señaló que los montos retenidos van de los 200 mil hasta un millón de pesos, recursos que, afirmó, fueron ahorrados durante toda la vida laboral de los trabajadores.

«Representamos a 5 mil jubilados que pertenecemos al Movimiento Social Pie de Lucha y a 150 mil afectados a nivel nacional. Llevamos más de una década enfrentando este problema», expresó.

Explicó que el conflicto inició tras la aplicación de la jurisprudencia 185/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, criterio que, dijo, ha impedido que las Afores devuelvan de manera íntegra los recursos de la subcuenta RCV a miles de jubilados desde 2015.

La dirigente insistió en que el movimiento no busca obtener una prestación adicional, sino recuperar un ahorro que pertenece a los trabajadores.

«No pedimos una doble pensión ni un privilegio. Pedimos que nos devuelvan lo que es nuestro, ahorrado con el esfuerzo de toda una vida de trabajo, y pedimos claridad sobre el destino y cómo se ha administrado ese dinero durante casi dos décadas», sostuvo.

Palafox Hernández recordó que el Pleno de la SCJN analiza el amparo directo 65/2025, cuya resolución podría sentar un precedente para quienes reclaman la devolución de estos recursos. Sin embargo, explicó que el proyecto fue retirado para su revisión después de que algunos ministros plantearan dudas sobre el manejo de los fondos.

«Valoramos la disposición del ministro presidente y de los ministros que han mostrado interés en la justa resolución del caso, pero un compromiso de palabra no sustituye una sentencia y el tiempo apremia», manifestó.

Ante ello, integrantes del Movimiento Social Pie de Lucha de 26 entidades del país realizarán un megaplantón el próximo 5 de agosto, a partir de las 7:30 horas, frente a la sede de la Suprema Corte en la Ciudad de México, para exigir que se revise la jurisprudencia 185/2008, se ordene la devolución íntegra de los recursos de la subcuenta RCV y se garanticen los derechos laborales de los jubilados.

En Veracruz, el movimiento cuenta con presencia en municipios como Xalapa, Veracruz, Córdoba y Orizaba, desde donde partirán algunos de los afectados que participarán en la movilización nacional.