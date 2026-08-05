Protesta en ISSSTE Xalapa llega a su tercer día por presuntas irregularidades en guarderías

agosto 5, 2026

Juan David Castilla

Por tercer día consecutivo, madres y padres de familia mantuvieron la toma de las instalaciones de la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicadas en la avenida Xalapa, para exigir la anulación de adjudicaciones presuntamente irregulares en el servicio de estancias infantiles subrogadas.

Los manifestantes sostuvieron que las autoridades de la delegación ejecutaron el procedimiento licitatorio al margen de las disposiciones contempladas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

De acuerdo con las denuncias recabadas en el lugar de la protesta, la notificación sobre el cambio de proveedor se realizó fuera de los canales oficiales y sin previo aviso formal, asignando el contrato por adjudicación directa a un establecimiento particular denominado «Chiquitines».

Los tutores acusaron que dicha guardería carece de antecedentes operativos con el instituto y no cuenta con las carpetas administrativas de los menores ni con las garantías requeridas para salvaguardar su integridad.

Una de las madres afectadas, quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, expuso que la notificación se emitió durante la noche del viernes sin publicar los dictámenes correspondientes ni transparentar los fallos del concurso.

Ante esta situación, los inconformes argumentaron que el actuar de los funcionarios del ISSSTE contraviene el principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.