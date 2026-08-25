Regresa a Xalapa el unipersonal “Gloria o de cómo una traicionera se robó mi corazón de niño”

Regresa a Xalapa el unipersonal “Gloria o de cómo una traicionera se robó mi corazón de niño”

agosto 25, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. La obra unipersonal “Gloria o de cómo una trailera se robó mi corazón de niño” regresará a Xalapa con tres funciones este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto en Fauno Espacio Cultural, ubicado en Sebastián Camacho número 35, casi esquina con Morelos.

El actor y creador Freddy Palomec Guzmán informó que la puesta en escena se estrenó en 2019 y desde entonces ha recorrido cerca de 20 estados de la República.

“Es un unipersonal que se estrenó en 2019. Esta es una obra que ha girado por casi 20 estados de la República”, explicó.

La obra fue seleccionada ese mismo año para participar en Teatro a Una Sola Voz, considerado uno de los principales festivales de monólogos del país, además de formar parte posteriormente del Circuito Nacional de Artes Escénicas.

Palomec Guzmán explicó que el montaje está inspirado en Lola La Trailera de la actriz Rosa Gloria Chagoyán y en la relación que el propio equipo de la obra ha mantenido con ella.

“Para quienes más o menos tengan mi edad, pues podrán cachar la referencia: Lola La Trailera, la mítica actriz que rompió el celuloide a mediados de los ochentas del siglo pasado”, señaló.

Recordó que la actriz ha asistido en tres ocasiones a funciones de la obra, en Xalapa, Oaxaca y Pachuca.

“Tenemos contacto con ella, está enterada cuando nos presentamos y siempre recibimos con mucho gusto la buena vibra que nos manda”, agregó.

Aunque la puesta en escena no es un estreno, el creador consideró que su regreso a Xalapa representa prácticamente una nueva oportunidad para reencontrarse con el público local, pues la última presentación en la ciudad ocurrió, según recordó, en 2023.

“Es una obra que ha girado por casi 20 estados de la República y curiosamente no sé si le pase a otros grupos locales, pero ha pasado que somos como más conocidos afuera que adentro”, comentó.

Funciones para apoyar nuevas producciones

Freddy Palomec Guzmán explicó que el regreso de la obra también tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los gastos de próximas presentaciones internacionales de otra producción de la compañía.

Detalló que una de sus obras fue seleccionada para participar en dos festivales internacionales: uno en Mérida, Yucatán, y otro en Mar del Plata, Argentina, en 2027.

“Este es un esfuerzo completamente independiente y entonces, pues, lo que vamos a hacer es empezar a colectar fondos para los vuelos”, explicó.