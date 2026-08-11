Raro que dueño del Ingenio San Pedro esté de viaje mientras se analiza cierre: Nahle
agosto 11, 2026
Ariadna García/Xalapa, Ver. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, consideró extraño que el propietario del Ingenio San Pedro del Grupo Porres, ubicado en Lerdo de Tejada, se encuentre fuera del país mientras se realiza el cierre de la factoría.
La mandataria estatal señaló que ya solicitó hablar directamente con el empresario para conocer su postura y buscar alternativas, aunque hasta ahora no ha sido posible debido a que se encuentra de viaje.
“Yo ya le pedí al dueño, o sea, que necesito hablar con él, pero no está en el país”, señaló.
Ante la posibilidad de que el ingenio deje de operar, Nahle García afirmó que su administración está revisando diferentes opciones, pues reconoció que no se puede obligar a un empresario a mantener un negocio que ya no quiere operar, pero sí se pueden buscar mecanismos para evitar afectaciones a los trabajadores y productores.
“Se respeta cuando un empresario dice ‘yo ya no quiero’. No lo puedes obligar, pero sí podemos hacer otras cosas”, expresó.
Recordó que el Ingenio San Pedro, al igual que otras factorías del país, fue subastado durante el gobierno del expresidente Vicente Fox y posteriormente adquirido por empresarios que lo han operado durante varios años.
“Si lo agarró y a muy buen precio, y ya lo trabajó todos estos años, pues vamos analizando”, comentó.
La gobernadora indicó que ya habló con el secretario de Hacienda para revisar posibles mecanismos de apoyo y aseguró que el Gobierno de Veracruz está dispuesto a intervenir para encontrar una solución.
“Yo tengo que ver por Veracruz, por los trabajadores, por la producción”, afirmó.
Nahle García destacó que existe suficiente producción de caña en la zona para mantener la actividad del ingenio, por lo que consideró necesario revisar los números antes de aceptar que la factoría sea inviable.
“Vamos viendo números y vamos ayudando nosotros. Podemos ayudar, pero vamos viendo números”, sostuvo.