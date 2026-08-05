Cierre del ingenio San Pedro una amenaza el sustento de miles de familias cañeras, advierten

Cierre del ingenio San Pedro una amenaza el sustento de miles de familias cañeras, advierten

agosto 5, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El cierre definitivo del ingenio San Pedro, ubicado en el municipio de Lerdo de Tejada, pondrá en riesgo la economía de miles de familias que dependen de la agroindustria de la caña de azúcar.

El presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo, Rafael Lindo Chaga, dijo que es urgente la intervención de los gobiernos estatal y federal para evitar una crisis social en la región.

El dirigente señaló que la paralización de la factoría afectará directamente a más de 7 mil productores que cultivan alrededor de 48 mil hectáreas de caña en municipios como Lerdo de Tejada, Ángel R. Cabada, Saltabarranca, Tlacotalpan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla e Isla.

Explicó que el impacto económico alcanzaría a entre 23 mil y 30 mil habitantes, ya que el ingenio representa la principal fuente de empleo y actividad productiva de esa zona del sur del estado.

«Es la única fuente productiva económica que tenemos en la región; no tenemos más fuentes, dependemos solo de dos sectores: la ganadería y la agricultura, que es la caña de azúcar», expresó.

Lindo Chaga hizo un llamado a la gobernadora Rocío Nahle García para que encabece las gestiones ante el Gobierno Federal, luego de que el cierre del ingenio fuera confirmado oficialmente.

«Solicitar la intervención del Gobierno del Estado, a la gobernadora exclusivamente, porque ayer se hizo oficial el cierre del ingenio San Pedro», afirmó.

Recordó que desde mayo organizaciones del campo habían advertido sobre el riesgo de que la empresa suspendiera operaciones y solicitaron la instalación de una mesa de negociación para evitar este desenlace; sin embargo, dijo, las autoridades no actuaron a tiempo.

Asimismo, cuestionó que la empresa argumente problemas financieros para justificar el cierre, cuando el Grupo Porres —propietario del ingenio San Pedro— mantiene operaciones en otros sectores productivos y administra también el ingenio El Modelo.

El dirigente campesino alertó que, de no realizarse la molienda de la zafra 2026-2027, los productores perderán incentivos para continuar con el cultivo de caña, además de enfrentar mayores costos por el traslado de su producción a otros ingenios.