¿Por qué cada vez más niños desarrollan diabetes tipo 2? Las señales que los padres no deben ignorar

¿Por qué cada vez más niños desarrollan diabetes tipo 2? Las señales que los padres no deben ignorar

agosto 13, 2026

Durante muchos años, la diabetes tipo 2 fue considerada una enfermedad que afectaba principalmente a los adultos.

Sin embargo, en las últimas décadas los especialistas han observado un aumento preocupante de casos en niños y adolescentes, una tendencia relacionada con el incremento de la obesidad infantil, el sedentarismo y los cambios en los hábitos alimenticios.

De acuerdo con la revista Selecciones de Reader’s Digest, la diabetes tipo 2 ocurre cuando el organismo deja de utilizar correctamente la insulina, la hormona encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre.

7 señales de diabetes tipo 2 en niños que los padres no deben ignorar

Aunque algunos menores no presentan síntomas durante las primeras etapas, existen señales que pueden indicar que algo no está bien.

1. Mucha sed durante todo el día

Uno de los primeros síntomas es sentir una sed excesiva, incluso después de haber tomado suficiente agua. Obesidad

2. Necesidad frecuente de orinar

Los niños con diabetes tipo 2 suelen ir al baño con mayor frecuencia, incluso durante la noche, debido al exceso de glucosa en la sangre.

3. Cansancio constante

Cuando la glucosa no logra entrar adecuadamente a las células, el cuerpo dispone de menos energía, lo que provoca fatiga, falta de concentración y bajo rendimiento escolar.

4. Oscurecimiento de la piel

La aparición de manchas oscuras y de aspecto aterciopelado en el cuello, las axilas o la ingle puede ser un signo de resistencia a la insulina, una condición estrechamente relacionada con la diabetes tipo 2.

5. Hambre excesiva

A pesar de comer lo suficiente, algunos niños sienten hambre con frecuencia porque las células no aprovechan correctamente la glucosa. Cienciassociales

6. Visión borrosa

Los niveles elevados de azúcar pueden afectar temporalmente la visión, haciendo que el niño tenga dificultad para enfocar objetos.

7. Heridas que tardan en sanar o infecciones frecuentes

La diabetes tipo 2 puede dificultar la cicatrización y favorecer infecciones recurrentes en la piel o las vías urinarias.

¿Por qué está aumentando la diabetes tipo 2 en los niños?

Los especialistas atribuyen este incremento a una combinación de factores relacionados con el estilo de vida y la genética. Entre los principales se encuentran:

Sobrepeso y obesidad infantil. Azúcaren sangre y diabetes

Consumo frecuente de refrescos, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.

Dietas con exceso de azúcares y grasas saturadas.

Falta de actividad física.

Muchas horas frente a pantallas.

Antecedentes familiares de diabetes tipo 2.

¿Qué niños tienen mayor riesgo?

El riesgo es mayor en menores que presentan:

Obesidad o sobrepeso.

Padres o hermanos con diabetes tipo 2.

Resistencia a la insulina.

Hipertensión arterial.

Colesterol o triglicéridos elevados.

Poco ejercicio y hábitos sedentarios.

¿Se puede prevenir?

En muchos casos, sí. Adoptar hábitos saludables desde la infancia puede reducir considerablemente el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Los especialistas recomiendan:

Consumir más frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Reducir el consumo de refrescos, jugos industrializados y golosinas.

Realizar al menos 60 minutos de actividad física al día.

Dormir las horas necesarias según la edad.

Limitar el tiempo frente a televisores, computadoras, tabletas y teléfonos móviles.