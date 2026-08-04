Messi dona 80 mil euros a Madrid tras afectaciones por incendios

agosto 4, 2026

El futbolista argentino Lionel Messi realizó una donación de 80 mil euros destinada a la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid, una de las regiones más afectadas por el incendio forestal que asoló el noroeste de la comunidad española durante la semana pasada.

La mandataria regional, Isabel Díaz Ayuso, informó del aporte a través de sus redes sociales: “Leo Messi donó 80.000€ para la reconstrucción de la Sierra Oeste de Madrid. Quiero darle las gracias y decirle que los madrileños esperamos recibirle pronto para darle el aplauso que se merece”, publicó en X.

La presidenta de la comunidad de Madrid confirmó que el monto se destinará a las labores de reconstrucción en los municipios afectados por el siniestro.

El incendio forestal en la sierra oeste de Madrid afectó a 17 municipios, arrasó más de 27 mil hectáreas y obligó a evacuar o confinar a más de 55 mil personas, según las estimaciones iniciales de las autoridades. El fuego, considerado el más extenso registrado en la región en las últimas décadas, permanece estabilizado aunque las autoridades mantienen activo el monitoreo.

No es la primera vez que Messi colabora con causas benéficas en territorio español, en años recientes ha realizado aportes para atender emergencias como otros incendios forestales en el país, la tragedia provocada por la DANA en la Comunidad Valenciana y una inversión superior a los tres millones de euros para el Pediátric Cáncer Center del Hospital Sant Joan de Déu.