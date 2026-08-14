Uber y Galgo lanzarán financiamiento para motos de conductores y repartidores en México

Uber y Galgo lanzarán financiamiento para motos de conductores y repartidores en México

agosto 13, 2026

Galgo y Uber anunciaron una alianza estratégica para ampliar el acceso al financiamiento de motocicletas entre conductores y repartidores en América Latina, con un primer lanzamiento previsto en México y una expansión posterior hacia otros mercados de la región.

El acuerdo está respaldado por una inversión estratégica de Uber en Galgo y contempla el desarrollo de una solución de financiamiento diseñada específicamente para personas que generan ingresos mediante plataformas digitales de movilidad y reparto.

La iniciativa comenzará en México y posteriormente se extenderá a Chile y Colombia durante el primer trimestre de 2027, mientras Galgo también prevé ingresar a un cuarto mercado a inicios de ese mismo año.

México será primer mercado para nueva solución de financiamiento

La alianza busca facilitar que conductores y repartidores puedan acceder a una motocicleta propia mediante un esquema financiero adaptado a las características de este segmento.

De acuerdo con la información presentada, la inversión permitirá fortalecer la expansión de Galgo en los países donde ya opera, además de aumentar recursos destinados a tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial.

El proyecto mantiene como uno de sus principales objetivos atender a personas no bancarizadas, segmento que forma parte central del modelo de negocio de la plataforma.

Alianza busca reducir costos para conductores y repartidores

La propuesta plantea que un mayor acceso a motocicletas propias pueda reducir los costos operativos de quienes trabajan mediante aplicaciones y mejorar sus ingresos netos.

Para Uber, la incorporación de más vehículos de dos ruedas también representa una vía para fortalecer la disponibilidad de conductores y repartidores dentro de su plataforma en distintos mercados latinoamericanos.

“La inversión de Uber nos permite redoblar nuestra apuesta por el segmento de gig economy y expandirnos en los mercados donde Uber opera en América Latina. Es un fuerte respaldo a nuestro plan de crecer desde US$100 millones de ingresos anualizados a US$500 millones hacia 2030, siempre de forma rentable”, dijo Sebastián Parot, cofundador y co-CEO de Galgo.

Galgo prevé ampliar operaciones y fortalecer tecnología financiera

La compañía señaló que actualmente mantiene un crecimiento anual de 50 por ciento y que alcanzó el punto de equilibrio en utilidad neta durante el último trimestre.

“Este es un negocio sólido. Estamos creciendo 50% al año y alcanzamos el punto de equilibrio en utilidad neta durante el último trimestre. Nuestro desempeño crediticio y la solidez de nuestro balance nos han permitido acceder a financiamiento bancario e institucional para nuestro portafolio, reduciendo significativamente nuestro costo de fondos”, comentó Diego Fleischmann, cofundador y chairman de Galgo.

La inversión, en la que BofA Securities participó como asesor financiero de Galgo, también permitirá ampliar las capacidades de evaluación crediticia y fortalecer el portafolio de financiamiento de la empresa.

Mercado de motocicletas mantiene demanda relevante en la región

Galgo identifica una oportunidad de crecimiento en el financiamiento de motocicletas para sectores que tradicionalmente han tenido acceso limitado a productos crediticios.

“Este es un mercado masivo y desatendido: tan solo México y Colombia venden cerca de 3 millones de motos nuevas al año, con crecimiento de doble dígito. Buena parte de esa demanda aún no puede acceder a un financiamiento en condiciones adecuadas. Esa es la oportunidad que Uber está respaldando, y la razón por la que ya somos uno de los cuatro principales jugadores en financiamiento de motos en cada uno de los mercados donde operamos”, afirmó Francisco Eterovic, cofundador y co-CEO de Galgo.

La empresa ha desarrollado herramientas de análisis y evaluación crediticia enfocadas en ampliar el acceso a financiamiento dentro de un mercado caracterizado por costos elevados y menor cobertura bancaria.

Uber respalda modelo dirigido a personas fuera del sistema bancario

Desde Uber, la alianza fue presentada como una oportunidad para ampliar las alternativas de movilidad y financiamiento para personas que suelen quedar fuera de los esquemas tradicionales.

“Galgo ha construido algo único en la región: un negocio de financiamiento que puede escalar y llegar de forma efectiva a personas que el sistema tradicional suele dejar fuera. Ese es exactamente el tipo de socio que buscamos para transformar el futuro de la movilidad en América Latina”, señaló Federico Chester, Head of Latin America, Business Development de Uber.