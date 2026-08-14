Trabajadores del TRIJAEV acusan presuntos abusos y “moches” de magistrada Rosalba García

agosto 13, 2026

Una carta atribuida a presuntos trabajadores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) expone señalamientos contra la magistrada Rosalba García Salazar, a quien acusan de presuntos cobros, amenazas, hostigamiento y otras prácticas de presión hacia personal del organismo. Los trabajadores solicitaron mantener el anonimato y plantearon sus señalamientos como una denuncia dirigida a la opinión pública.

El contenido fue publicado por la periodista Claudia Guerrero Martínez en el periódico digital Periódico Veraz, dentro de su espacio “Entre lo utópico y lo verdadero”, donde presentó el material como una carta a la redacción. Es decir, los señalamientos corresponden a lo expresado por los remitentes de la carta y no a una investigación propia del medio que haya corroborado de manera independiente las acusaciones.

Entre los señalamientos se menciona también un supuesto uso de trabajadores para actividades de carácter político relacionadas con Dorheny García Cayetano. Hasta el momento, la publicación representa una denuncia anónima difundida por Claudia Guerrero y Periódico Veraz, por lo que las acusaciones deben considerarse señalamientos no corroborados mientras no existan documentos, denuncias formales, testimonios identificables o investigaciones independientes que los sustenten.