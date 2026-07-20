Organización del Mundial fortaleció imagen de México en el mundo: Sheinbaum

julio 20, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDNX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 fortaleció la imagen de México en el escenario internacional, al revelar que durante su estancia en la final del torneo recibió elogios de diversos líderes mundiales tanto por el desempeño de la Selección Mexicana como por la forma en que el país recibió a miles de aficionados.

En su conferencia matutina, la mandataria destacó que las conversaciones informales que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey Felipe VI de España, entre otros invitados a la final, estuvieron marcadas por el reconocimiento al papel de México como una de las sedes del campeonato y al desempeño del combinado nacional.

“Quiero decirles que todas y todos, desde el presidente Trump hasta el ministro Carney, el rey de España, quienes tuve oportunidad de platicar, todos hablando maravillas de la Selección Nacional”, expresó.

Sheinbaum señaló que los mandatarios y representantes internacionales coincidieron en destacar dos aspectos: la organización del Mundial en territorio mexicano y el ambiente que generó la afición durante todo el torneo.

Según explicó, recibió múltiples felicitaciones por la manera en que México abrió sus puertas a visitantes de todo el mundo, así como por la hospitalidad mostrada hacia las distintas selecciones y sus seguidores.

“Todos felicitando a la afición, la alegría con la que se vivió, cómo recibimos tanto a las selecciones de otros países como a los turistas y a los aficionados”, comentó.

La presidenta sostuvo que ese reconocimiento trascendió el ámbito deportivo y proyectó una imagen positiva del país, al demostrar la capacidad de México para organizar un evento de alcance mundial y generar un ambiente de convivencia entre naciones.

Además, afirmó que el desempeño de la Selección Mexicana fue otro de los temas recurrentes en sus conversaciones con los líderes internacionales, quienes destacaron el nivel futbolístico mostrado por el representativo nacional durante la justa.

“Todos me felicitaron y, a través de esto, les mando una felicitación nuevamente a la Selección Nacional, porque a través mío, persona que se acercaba me decía: ‘Qué bien jugó la Selección mexicana’”, relató.