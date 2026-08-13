Netflix celebra el Día del Cine Mexicano con grandes personajes, historias audaces y la riqueza de nuestro cine

agosto 13, 2026

El cine mexicano reúne miradas, emociones y personajes que nos invitan a descubrirnos en la pantalla y nos conectan sin importar dónde estemos. Este 15 de agosto, celebramos el Día del Cine Mexicano haciendo lo que más nos apasiona: hacer equipo con la industria audiovisual de nuestro país para amplificar la variedad, la calidad y el impacto cultural de las películas hechas en México.

Carolina Leconte, Vicepresidenta de Contenido para México, comentó: “Nos fascina ser el socio creativo del talento local y ver las mil caras de México en la pantalla. Nuestro objetivo es contar historias audaces, que entretengan y ofrezcan un punto de vista auténtico sobre la realidad mexicana”.

La selección de películas que anunciamos hoy incluye desde explosivas historias de acción hasta documentales audaces que nos conectan con la vida real y, claro, joyitas clásicas que nos recuerdan por qué amamos tanto nuestro cine.

“Queremos llevar la acción a otro nivel con héroes que nos inspiran: personajes con un corazón enorme, valientes y muy ingeniosos que la audiencia goce y que se queden con nosotros. Esa es la fuerza del cine mexicano y queremos que cada vez más personas la descubran”, Carolina Leconte.

Próximos estrenos

El universo de Contraataque crece con más entregas próximamente.

La captura: Largometraje dirigido por Chava Cartas y protagonizado por Alfonso Herrera y Noé Hernández sobre el operativo que llevó a la inesperada captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Estreno: 21 de agosto.

Contra el huracán: En medio del mar, Wirpul y su medio hermano Candi luchan por sobrevivir cuando una tormenta inesperada se transforma en el huracán Otis, categoría 5, frente a las costas de Acapulco. Una historia de hermandad, resiliencia y coraje extremo, donde el amor fraternal se convierte en su única esperanza.

Ceniza en la boca: Película dirigida por Diego Luna y protagonizada por Anna Díaz y Adriana Paz. Tras su estreno mundial en el Festival de Cannes 2026, su recorrido internacional en los festivales de San Sebastián, Toronto y Sarajevo y su paso por salas, llegará a Netflix en Latinoamérica, España y Portugal.

35 días: Julián es un padre amoroso y especial, un periodista de viajes que ama profundamente a su hija. Su manera de beber ha ido ocupando un lugar cada vez más grande en su vida, hasta llevarlo a tocar fondo. En 35 días de rehabilitación, sin celular y aprendiendo a pedir ayuda, Julián comienza el camino de regreso hacia sí mismo y hacia su familia. Una historia sobre el amor, las segundas oportunidades y la posibilidad de volver a estar presentes para quienes más queremos.

El enemigo del pueblo: Película dirigida por Luis Estrada y protagonizada por Emiliano Lach, Alfonso Herrera, Cassandra Ciangherotti, José Ramón Soroiz, Rafaella López, Naian González Norvind y Tessa Ia. Ambientada en el México de finales de 1993, sigue a un joven estudiante que abandona una educación conservadora para unirse a la revolución zapatista.

El invencible verano de Liliana: En 1990, Liliana Rivera Garza, una joven estudiante de arquitectura, fue asesinada por su exnovio, en una época en la que la palabra feminicidio aún no existía. Treinta años después, su hermana, la escritora Cristina Rivera Garza, emprende una búsqueda a través de los archivos de su hermana —sus diarios, sus cartas— y testimonios de quienes la conocieron para reconstruirla siempre desde la vida: una joven entrañable, inteligente, luminosa, enamorada del amor y con un deseo enorme de comerse el mundo. Basado en el libro homónimo “El invencible verano de Liliana”, el documental entrelaza memoria e investigación mientras revela cómo la ausencia de un lenguaje para nombrar esa violencia contribuyó durante décadas a la impunidad y al silencio. Dirigido por Inna Payán y Samuel Kishi.

Marcos. Otro mundo es posible: En 1994, un hombre sin rostro se volvió el rostro más visible de una rebelión indígena que sorprendió al mundo. A través de la figura del Subcomandante Marcos, este documental se adentra en la lucha de los pueblos zapatistas que, más de treinta años después, siguen construyendo en las montañas de Chiapas una forma propia de resistir y vivir. Dirigido por Diego Enrique Osorno.

Documental sobre la orca Keiko: Keiko, la orca más famosa del mundo, fue la gran atracción de un parque de diversiones en la Ciudad de México y la mascota de toda una generación. Durante años vivió en un mundo diseñado por humanos. Hollywood la llevó a la pantalla grande como la estrella de Liberen a Willy, desatando un movimiento de activismo global.

Lo que comenzó como el sueño de miles de niños de verla regresar al océano se transformó en uno de los experimentos de liberación animal más ambiciosos y controvertidos de la historia. Dirigido por Santiago Fábregas.