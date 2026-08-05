FGR también decomisa máquinas tragamonedas, ahora en el Mercado Malibrán del Puerto de Veracruz

FGR también decomisa máquinas tragamonedas, ahora en el Mercado Malibrán del Puerto de Veracruz

agosto 5, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- En tres cateos simultáneos realizados en el municipio de Veracruz se decomisaron 40 máquinas tragamonedas por parte de la Fiscalía General de la República.

A través de un comunicado, la dependencia federal señaló que personal de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentó estos cateos en tres inmuebles al interior del Mercado Malibrán.

“Durante los cateos, las autoridades federales aseguraron 40 máquinas tragamonedas, dos grabadoras de video digital DVR, un DVD, nueve cámaras de videovigilancia, así como, los tres inmuebles de interés, los cuales fueron puestos a disposición de la FGR”.

Las órdenes de cateo fueron autorizados por un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado, por la probable comisión de un delito previsto y sancionado en la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Fue el agente del Ministerio Público Federal quien condujo la inspección judicial, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial, Secretaría de Marina, Policía Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y otras corporaciones que aseguraron el perímetro.