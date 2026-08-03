Apagones siguen afectando comunidades de Veracruz, advierten

agosto 3, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. Las interrupciones en el servicio de energía eléctrica siguen afectando a comunidades de distintas regiones de Veracruz, por lo que es necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortalezca el mantenimiento de su infraestructura y mejore la atención a los usuarios, señaló Jorge Morales Barradas, integrante del Movimiento de Tarifas Justas.

El activista aseguró que, aunque algunos apagones tienen amplia difusión, existen numerosos cortes del suministro que ocurren en localidades rurales y pasan desapercibidos, pese a que dejan a las familias sin electricidad durante varias horas.

«Ha habido muchas fallas que en ocasiones no se dan a conocer a la población. Si tú te vas a Emiliano Zapata, en todas las comunidades ha habido apagones; si te vas a Actopan, en comunidades como Santa Rosa, Mozomboa o Palmas de Abajo también los ha habido», afirmó.

Refirió que la problemática también se presenta en comunidades de la sierra de Alto Lucero, donde habitantes de localidades como Monte Verde, El Madroño y La Reforma han reportado interrupciones prolongadas del servicio.

«Muchas de esas comunidades se han quedado sin luz hasta por horas, situación que muchas veces no se da a conocer a la ciudadanía», comentó.

Morales Barradas sostuvo que estas fallas afectan la vida cotidiana de los habitantes y evidencian la necesidad de que la CFE realice acciones preventivas para evitar interrupciones constantes en el suministro eléctrico.

«Lo que hace falta es una buena atención, un buen mantenimiento y que realmente la Comisión Federal de Electricidad brinde el servicio que hoy Veracruz requiere y necesita», expresó.

El integrante del Movimiento de Tarifas Justas insistió en que la empresa debe reforzar las labores de conservación de la red eléctrica, especialmente en comunidades donde los apagones son recurrentes y generan afectaciones tanto a las familias como a las actividades productivas.