Reconoce alcalde de Coatzintla rezago en red de agua; confía en que CAEV resolverá el problema

agosto 5, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.-



El alcalde de Coatzintla, Jorge Adrián Alanís Monterubio, reconoció que la infraestructura hidráulica del municipio presenta un importante rezago debido a su antigüedad; sin embargo, aseguró que la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ya trabaja para atender las fallas que han provocado quejas ciudadanas por el suministro del líquido.



En días recientes, habitantes de distintas colonias se manifestaron para exigir una solución al desabasto y a las interrupciones en el servicio. Al respecto, el edil señaló que la operación del sistema corresponde al Gobierno del Estado, por lo que el Ayuntamiento mantiene coordinación con la dependencia.



«Es un asunto meramente estatal, estamos trabajando de manera coordinada. Estoy seguro de que con el enfoque de la gobernadora y CAEV se va a resolver», expresó.



Alanís Monterubio explicó que la red de distribución fue instalada hace más de cinco décadas, por lo que requiere una intervención integral para mejorar su funcionamiento y responder a la demanda de la población.



Pese a ello, afirmó que el suministro no se ha suspendido por completo y que las afectaciones registradas han consistido principalmente en interrupciones temporales del servicio.



«Sí ha habido suministro, la CAEV ha puesto de su parte y el servicio en algunas ocasiones pudiera presentar ciertas intermitencias, pero realmente afectaciones mayores hasta ahorita no», sostuvo.