Productoras de Tatatila rematan su cosechas en Xalapa por desplome de precios y falta de apoyos

Productoras de Tatatila rematan su cosechas en Xalapa por desplome de precios y falta de apoyos

agosto 5, 2026

Juan David Castilla

Productoras de higo del municipio de Tatatila se vieron en la necesidad de trasladarse a la capital veracruzana para rematar más de seis toneladas de su cosecha, ante la saturación del mercado local, el desplome en los precios de compra y la falta de programas estatales de apoyo para este sector.

María Antonia Jiménez Rivera, productora originaria de dicho municipio, dio a conocer que en la región los compradores pretenden pagar el kilogramo de higo entre los tres y cinco pesos, suma insuficiente para cubrir los costos de recolección y mano de obra.

Detalló que el año pasado la fruta alcanzaba un valor comercial de entre 30 y 35 pesos por kilo; sin embargo, en la presente temporada la tarifa cayó drásticamente, obligándolos a buscar alternativas de venta directa para evitar la pérdida total del trabajo de todo un año.

Ante la crisis, un grupo de aproximadamente 35 productores locales sumó esfuerzos y trasladó más de seis toneladas de higo a la ciudad de Xalapa para comercializarlo directamente al público en 15 pesos el kilo, contando únicamente con el apoyo del ayuntamiento de Tatatila para la logística, el transporte y la difusión.

Jiménez Rivera enfatizó que el cultivo de higo representa el sustento económico de la mayoría de las familias en Tatatila. A pesar de ello, criticó que no existen programas gubernamentales por parte del Estado dirigidos específicamente al rescate o fortalecimiento de esta cadena productiva.

Asimismo, advirtió que las seis toneladas ofertadas en la capital corresponden únicamente a una fracción del volumen total cosechado, pues cada campesino acumula entre una y tres toneladas almacenadas en sus parcelas.

De mantenerse la respuesta favorable del público xalapeño, prevén gestionar nuevos viajes para evitar que el resto de la producción se eche a perder en los campos.