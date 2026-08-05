¡Tome precauciones! SICT anuncia circulación en doble sentido en zona del Distribuidor Vial

agosto 5, 2026



Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.-El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) llamó a la población que circula en el Puerto de Veracruz a tomar precauciones, toda vez que este jueves se habilitará un doble sentido provisional en el cuerpo B del viaducto, por la construcción del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto de Veracruz.

En un comunicado, indicó que esto es sobre la carretera federal Mex-140 tramo Xalapa-Veracruz, donde se mantendrá la movilidad por la estructura elevada del distribuidor, mientras se continúan los trabajos en las vialidades laterales.

Esta medida, dice la dependencia, permitirá reorientar los frentes de trabajo hacia la parte inferior del distribuidor, para la segunda etapa del proyecto, que contempla calles laterales, incorporaciones, retornos, adecuaciones geométricas y demás obras complementarias para la conclusión integral de la infraestructura.

“Se exhorta a las personas usuarias de esta vía a respetar el señalamiento vial, atender las indicaciones del personal encargado de la operación y conducir con precaución, a fin de preservar la seguridad de quienes transitan por el lugar, y de las y los trabajadores que participan en el proyecto”.