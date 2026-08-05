Reforestan ejido de Perote con casi 5 mil pinos

agosto 5, 2026

Juan David Castilla

Un total de 4 mil 800 ejemplares de pino (Pinus pseudostrobus) fueron sembrados en el ejido San José Los Molinos, pertenenciente al municipio de Perote, como parte de los trabajos de la Jornada de Reforestación 2026 impulsada por más de 150 voluntarias y voluntarios pertenecientes al desarrollo Altosano y a la Fundación Granjas Carroll de México.

La dotación de renuevos forestales se concretó mediante la alianza estratégica establecida entre la Fundación Granjas Carroll de México y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a través de su Oficina de Representación Estatal en Veracruz.

La actividad contó con la participación del presidente del Comisariado Ejidal, Alfonso Mata, así como del cuerpo de ejidatarios de la localidad, quienes coordinaron los trabajos en campo junto con los brigadistas.

Durante el despliegue ambiental intervino el Grupo 3 Fénix de la Asociación de Scouts de México, A.C., proveniente de la Provincia Veracruz con sede en Xalapa y representado por la maestra Ana Marina Fernández.

Asimismo, la jornada tuvo el patrocinio de Francisco Mejía, de la empresa SOS-Control de Plagas Urbanas, asentada en el municipio de Coatepec, firma que proveyó insumos de hidratación para las y los asistentes.

Por parte de las entidades organizadoras acudieron directivos de las áreas de Operaciones y Relaciones Públicas de Altosano y Granjas Carroll, encabezados por la directora ejecutiva de la Fundación Granjas Carroll de México, A.C., Mayra Fritsche, en compañía del personal voluntario y sus familias.

El protocolo de campo incluyó esquemas de prevención médica y física supervisados por brigadas del Plan de Respuesta a Emergencias, Seguridad Patrimonial, e Higiene y Servicio Médico corporativo.

Con esta intervención en la zona serrana del valle de Perote, las organizaciones participantes reafirmaron su política de responsabilidad socioambiental orientada a la restauración de los ecosistemas forestales de la entidad veracruzana, la articulación de voluntariados comunitarios y la preservación del patrimonio natural de la región central del estado.