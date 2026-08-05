Aclara gobernadora qué caso de alcaldes de Ixhuatlan del Sureste y Úrsulo Galval está en manos de FGE y Poder Judicial

Aclara gobernadora qué caso de alcaldes de Ixhuatlan del Sureste y Úrsulo Galval está en manos de FGE y Poder Judicial

agosto 5, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver. – A unas horas de que el Congreso de Veracruz en pleno determine si se retira el fuero constitucional a los alcaldes de Ixhuatlán de Sureste y de Úrsulo Galván este miércoles, la gobernadora Rocío Nahle García dejó en claro que es un tema que compete al Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Entrevistada en el Puerto de Veracruz, donde realizó un recorrido con la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, evitó opinar al respecto de los señalamientos contra Raúl González Martínez y Bertín Bravo Montero, ambos emanado de Movimiento Ciudadano.

Recordó que, apenas este martes, la fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, ofreció una conferencia de prensa para dar información al respecto, ya que se continúa en análisis el tema.

«El Poder Judicial está haciendo el análisis en el tema de los alcaldes, ayer dio rueda de prensa la fiscal y eso corresponde al Poder Judicial.»

Hay que señalar que este miércoles a las 16 horas el Congreso del Estado llamó a Sesión Extraordinaria donde las diputadas y los diputados votarán por el desafuero de los alcaldes de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero e Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez y a partir de este procedimiento, la FGE podrá proceder en la investigación que tienen en su contra.

En caso de que el Pleno del Congreso apruebe los dictámenes para el desafuero a los alcaldes emecistas, la Comisión Permanente Instructora planteó que Juliana Ruiz Martínez quede al frente del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste y Pedro de Jesús Rosado Guzmán ocupe la alcaldía de Úrsulo Galván.